Немцы возмутились угрозами властей запретить «Северный поток — 2»

27 января 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

В Германии раскритиковали заявление МИД ФРГ о «Северном потоке — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Пользователи Twitter из Германии возмутились после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Они отметили, что трубопровод должен принести газ Германии. «Санкции в отношении газопровода, энергия которого может стать для нас жизненно необходимой этой зимой? Не, ну это успех, Анналена», — написал пользователь Twitter с ником Brennstoff. «Мы снова учимся молиться. Господи, прости ее, потому что она не знает, что делает», — отметил комментатор Winfried Gockel. «Цены на энергоносители недостаточно высоки! Газового кризиса недостаточно!» — возмутился 14 Milliarden Jahre. «Лучший способ прострелить себе ногу», — высказался пользователь BTC_Meister. «Надеюсь, она больше не натыкалась на слово „санкции“», — поддержала Aya Velázquez. «Что производит немецкая политика! Мир смеется над вами, немцы!» — написал Matthias Bohn в комментариях. Ранее Бербок заявила, что Германия может включить «Северный поток — 2» в список санкций в случае «вторжения» России на Украину. Германия стремится к диалогу, но ситуация требует жесткости, отметила она. Также глава МИД ФРГ сообщила, что Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за несоответствия праву Европейского союза. Отсутствие дешевого газа, который Германия будет покупать у РФ после запуска газопровода, негативно повлияет на немецкую экономику, цитирует RT первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи Twitter из Германии возмутились после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Они отметили, что трубопровод должен принести газ Германии. «Санкции в отношении газопровода, энергия которого может стать для нас жизненно необходимой этой зимой? Не, ну это успех, Анналена», — написал пользователь Twitter с ником Brennstoff. «Мы снова учимся молиться. Господи, прости ее, потому что она не знает, что делает», — отметил комментатор Winfried Gockel. «Цены на энергоносители недостаточно высоки! Газового кризиса недостаточно!» — возмутился 14 Milliarden Jahre. «Лучший способ прострелить себе ногу», — высказался пользователь BTC_Meister. «Надеюсь, она больше не натыкалась на слово „санкции“», — поддержала Aya Velázquez. «Что производит немецкая политика! Мир смеется над вами, немцы!» — написал Matthias Bohn в комментариях. Ранее Бербок заявила, что Германия может включить «Северный поток — 2» в список санкций в случае «вторжения» России на Украину. Германия стремится к диалогу, но ситуация требует жесткости, отметила она. Также глава МИД ФРГ сообщила, что Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за несоответствия праву Европейского союза. Отсутствие дешевого газа, который Германия будет покупать у РФ после запуска газопровода, негативно повлияет на немецкую экономику, цитирует RT первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских.