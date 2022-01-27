Немцы возмутились угрозами властей запретить «Северный поток — 2»

Пользователи Twitter из Германии возмутились после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Они отметили, что трубопровод должен принести газ Германии.
«Санкции в отношении газопровода, энергия которого может стать для нас жизненно необходимой этой зимой? Не, ну это успех, Анналена», — написал пользователь Twitter с ником Brennstoff.
«Мы снова учимся молиться. Господи, прости ее, потому что она не знает, что делает», — отметил комментатор Winfried Gockel.
«Цены на энергоносители недостаточно высоки! Газового кризиса недостаточно!» — возмутился 14 Milliarden Jahre. «Лучший способ прострелить себе ногу», — высказался пользователь BTC_Meister. «Надеюсь, она больше не натыкалась на слово „санкции“», — поддержала Aya Velázquez.
«Что производит немецкая политика! Мир смеется над вами, немцы!» — написал Matthias Bohn в комментариях.
Ранее Бербок заявила, что Германия может включить «Северный поток — 2» в список санкций в случае «вторжения» России на Украину. Германия стремится к диалогу, но ситуация требует жесткости, отметила она. Также глава МИД ФРГ сообщила, что Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за несоответствия праву Европейского союза. Отсутствие дешевого газа, который Германия будет покупать у РФ после запуска газопровода, негативно повлияет на немецкую экономику, цитирует RT первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских.
Пользователи Twitter из Германии возмутились после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Они отметили, что трубопровод должен принести газ Германии. «Санкции в отношении газопровода, энергия которого может стать для нас жизненно необходимой этой зимой? Не, ну это успех, Анналена», — написал пользователь Twitter с ником Brennstoff. «Мы снова учимся молиться. Господи, прости ее, потому что она не знает, что делает», — отметил комментатор Winfried Gockel. «Цены на энергоносители недостаточно высоки! Газового кризиса недостаточно!» — возмутился 14 Milliarden Jahre. «Лучший способ прострелить себе ногу», — высказался пользователь BTC_Meister. «Надеюсь, она больше не натыкалась на слово „санкции“», — поддержала Aya Velázquez. «Что производит немецкая политика! Мир смеется над вами, немцы!» — написал Matthias Bohn в комментариях. Ранее Бербок заявила, что Германия может включить «Северный поток — 2» в список санкций в случае «вторжения» России на Украину. Германия стремится к диалогу, но ситуация требует жесткости, отметила она. Также глава МИД ФРГ сообщила, что Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за несоответствия праву Европейского союза. Отсутствие дешевого газа, который Германия будет покупать у РФ после запуска газопровода, негативно повлияет на немецкую экономику, цитирует RT первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских.