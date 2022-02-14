Тюменцы будут отдыхать на курганских заводах

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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, литейный цех, курганский арматурный завод, литейный цех
Туроператоры планируют поддерживать промышленный туризм в регионе Фото:

Представители компаний из Тюмени планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с двумя турфирмами из Тюмени: ООО Туроператор „Континент“ и ООО „ТревэлТур“. <…> В начале года подписали документы и спланировали совместную деятельность. Прежде всего, это развитие промышленного туризма в Курганской области. В планах — организация сборных туров», — цитируют представители ведомства директора ООО «Санаторно-курортное объединение» Наталью Краснову.

По словам Красновой, тюменский компании планируют сделать сайт для продвижения этого туристического направления. В департаменте отметили, что экскурсии на промышленные предприятия помогут разнообразить туристические маршруты в регионе.

В конце 2021 года замгубернатора Курганской области Владимир Архипов заявил, что местные власти будут поддерживать развитие промышленного туризма. В программу, в том числе, вошли «Курганмашзавод», «Курганприбор», «Зауральские напитки» и мясокомбинат «Велес».

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Представители компаний из Тюмени планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с двумя турфирмами из Тюмени: ООО Туроператор „Континент“ и ООО „ТревэлТур“. <…> В начале года подписали документы и спланировали совместную деятельность. Прежде всего, это развитие промышленного туризма в Курганской области. В планах — организация сборных туров», — цитируют представители ведомства директора ООО «Санаторно-курортное объединение» Наталью Краснову. По словам Красновой, тюменский компании планируют сделать сайт для продвижения этого туристического направления. В департаменте отметили, что экскурсии на промышленные предприятия помогут разнообразить туристические маршруты в регионе. В конце 2021 года замгубернатора Курганской области Владимир Архипов заявил, что местные власти будут поддерживать развитие промышленного туризма. В программу, в том числе, вошли «Курганмашзавод», «Курганприбор», «Зауральские напитки» и мясокомбинат «Велес».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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