Тюменцы будут отдыхать на курганских заводах

Представители компаний из Тюмени планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.
«Мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с двумя турфирмами из Тюмени: ООО Туроператор „Континент“ и ООО „ТревэлТур“. <…> В начале года подписали документы и спланировали совместную деятельность. Прежде всего, это развитие промышленного туризма в Курганской области. В планах — организация сборных туров», — цитируют представители ведомства директора ООО «Санаторно-курортное объединение» Наталью Краснову.
По словам Красновой, тюменский компании планируют сделать сайт для продвижения этого туристического направления. В департаменте отметили, что экскурсии на промышленные предприятия помогут разнообразить туристические маршруты в регионе.
В конце 2021 года замгубернатора Курганской области Владимир Архипов заявил, что местные власти будут поддерживать развитие промышленного туризма. В программу, в том числе, вошли «Курганмашзавод», «Курганприбор», «Зауральские напитки» и мясокомбинат «Велес».
Представители компаний из Тюмени планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с двумя турфирмами из Тюмени: ООО Туроператор „Континент“ и ООО „ТревэлТур“. <…> В начале года подписали документы и спланировали совместную деятельность. Прежде всего, это развитие промышленного туризма в Курганской области. В планах — организация сборных туров», — цитируют представители ведомства директора ООО «Санаторно-курортное объединение» Наталью Краснову. По словам Красновой, тюменский компании планируют сделать сайт для продвижения этого туристического направления. В департаменте отметили, что экскурсии на промышленные предприятия помогут разнообразить туристические маршруты в регионе. В конце 2021 года замгубернатора Курганской области Владимир Архипов заявил, что местные власти будут поддерживать развитие промышленного туризма. В программу, в том числе, вошли «Курганмашзавод», «Курганприбор», «Зауральские напитки» и мясокомбинат «Велес».