Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля

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Мосбиржа отменила утренние торги на фоне высокой волатильности рубля Фото:
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Мосбиржа отменила утренние торги на фондовом и срочном рынках 28 февраля для снижения волатильности финансовых инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.

«Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля 2022 года. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — говорится в сообщении Мосбиржи. Основные торги на в фондовой и срочной секциях стартуют в 10:00, сообщает площадка.

24 февраля Московская и Петербургская биржи остановили торги после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года.

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Мосбиржа отменила утренние торги на фондовом и срочном рынках 28 февраля для снижения волатильности финансовых инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи. «Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля 2022 года. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — говорится в сообщении Мосбиржи. Основные торги на в фондовой и срочной секциях стартуют в 10:00, сообщает площадка. 24 февраля Московская и Петербургская биржи остановили торги после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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