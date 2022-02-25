Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля

Мосбиржа отменила утренние торги на фондовом и срочном рынках 28 февраля для снижения волатильности финансовых инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.
«Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля 2022 года. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — говорится в сообщении Мосбиржи. Основные торги на в фондовой и срочной секциях стартуют в 10:00, сообщает площадка.
Мосбиржа отменила утренние торги на фондовом и срочном рынках 28 февраля для снижения волатильности финансовых инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи. «Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля 2022 года. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — говорится в сообщении Мосбиржи. Основные торги на в фондовой и срочной секциях стартуют в 10:00, сообщает площадка. 24 февраля Московская и Петербургская биржи остановили торги после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года.