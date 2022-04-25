Власти Мариуполя отказались восстанавливать «Азовсталь»

По «Азовстали» были нанесены серьезные удары, заявил Константин Иващенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Мариуполя не будут восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь». Об этом объявил новый мэр города Константин Иващенко. При этом завод Ильича и «Азовмаш» будут реконструированы.

«К сожалению, да [„Азовсталь“ не будет восстановлен]. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — цитируют «Известия» Константина Иващенко.

Ранее Минобороны РФ объявило «режим тишины» на заводе «Азовсталь» и отвело подразделения российской армии на безопасное расстояние. Такое решение было принято, чтобы мирные жители могли покинуть территорию комбината. До этого президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», чтобы не рисковать жизнями российских солдат. Вместо этого он поручил заблокировать завод, чтобы его не смогли покинуть засевшие там националисты. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у украинских властей нет возможности разблокировать Мариуполь.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающих от действий Киева. Российские войска окружили членов полка «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) на «Азовстали». На предприятии забаррикадировались более двух тысяч боевиков. Несмотря на предложение Минобороны РФ сложить оружие и сдаться, никто не вышел к российским военнослужащим.

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