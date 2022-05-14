В Голливуде поддержали переизбрание главы ассоциации бокса из РФ

Ассоциацию бокса IBA вновь возглавил россиянин Умар Кремлев IBA

Российского спортивного деятеля Умара Кремлева, переизбранного на пост президента Международной ассоциации бокса (IBA), поддержали звезды Голливуда. Свои поздравления направили актеры Марк Уолберг и Саид Тагмауи.

«Наши поздравления, новый глава IBA! Браво!» — сказали звезды в видео, опубликованном в соцсетях.

Российский спортивный деятель Умар Кремлев был переизбран на пост 14 мая. «Сегодня в Стамбуле во второй день Конгресса Международной ассоциации бокса (IBA) состоялись выборы президента организации. И на эту должность был переизбран Умар Кремлев», — сообщили в организации.

Кремлев, в свою очередь, поблагодарил членов ассоциации и выразил готовность развивать международный бокс повсеместно. «Благодарю вас за доверие, только вместе мы можем развивать бокс. <…> В частности, мы хотим продолжить открывать боксерские академии на всех континентах», — сказал глава IBA.

Как отметили авторы, Кремлев был единственным кандидатом на пост главы IBA. Россиянин занимает эту должность с 2020 года.

Умар Кремлев был переизбран на пост главы ассоциации бокса вопреки антироссийской риторике мирового сообщества. Спортсменов из РФ начали отстранять от международных соревнований в связи со спецоперацией РФ на Украине. Так, ассоциация УЕФА запретила российским футболистам участвовать в важнейших турнирах. Помимо этого Россия была отстранена от участия в Паралимпиаде-2022, Олимпиаде по шахматам, чемпионате мира по хоккею и волейболу, а также от этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

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