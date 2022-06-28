Волына пожаловался на конфликты с азовцами* из-за тушенки

Националист признался в обиде на командование из-за недостатка тушенки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцов националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) ограничивают в продовольствии, из-за чего в рядах украинских вооруженных формирований возникают многочисленные конфликты. Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке «Волына».

«Нам выдавали из расчета на человека 50 граммов крупы и на закладку, по-моему, шесть-восемь банок тушенки на 186 человек. На это, конечно, есть определенная обида, но сделать с этим ничего я не мог. Встревать в какие-то споры и требовать чего-то тоже не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в этом», — рассказал националист в интервью Пятому каналу.

Командиры батальона «Азов» укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины. После полного освобождения территории предприятия националисты сдались в плен российским военным.

* Националистический батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.