Волына пожаловался на конфликты с азовцами* из-за тушенки

Бойцов националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) ограничивают в продовольствии, из-за чего в рядах украинских вооруженных формирований возникают многочисленные конфликты. Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке «Волына».
«Нам выдавали из расчета на человека 50 граммов крупы и на закладку, по-моему, шесть-восемь банок тушенки на 186 человек. На это, конечно, есть определенная обида, но сделать с этим ничего я не мог. Встревать в какие-то споры и требовать чего-то тоже не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в этом», — рассказал националист в интервью Пятому каналу.
* Националистический батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.
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Бойцов националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) ограничивают в продовольствии, из-за чего в рядах украинских вооруженных формирований возникают многочисленные конфликты. Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке «Волына». «Нам выдавали из расчета на человека 50 граммов крупы и на закладку, по-моему, шесть-восемь банок тушенки на 186 человек. На это, конечно, есть определенная обида, но сделать с этим ничего я не мог. Встревать в какие-то споры и требовать чего-то тоже не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в этом», — рассказал националист в интервью Пятому каналу. Командиры батальона «Азов» укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины. После полного освобождения территории предприятия националисты сдались в плен российским военным. * Националистический батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.