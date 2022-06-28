Волына пожаловался на конфликты с азовцами* из-за тушенки

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Клипарт. ХМАО, продукты, консервы, кризис, говядина, тушенка
Националист признался в обиде на командование из-за недостатка тушенки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцов националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) ограничивают в продовольствии, из-за чего в рядах украинских вооруженных формирований возникают многочисленные конфликты. Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке «Волына».

«Нам выдавали из расчета на человека 50 граммов крупы и на закладку, по-моему, шесть-восемь банок тушенки на 186 человек. На это, конечно, есть определенная обида, но сделать с этим ничего я не мог. Встревать в какие-то споры и требовать чего-то тоже не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в этом», — рассказал националист в интервью Пятому каналу.

Командиры батальона «Азов» укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины. После полного освобождения территории предприятия националисты сдались в плен российским военным.

* Националистический батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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Бойцов националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) ограничивают в продовольствии, из-за чего в рядах украинских вооруженных формирований возникают многочисленные конфликты. Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке «Волына». «Нам выдавали из расчета на человека 50 граммов крупы и на закладку, по-моему, шесть-восемь банок тушенки на 186 человек. На это, конечно, есть определенная обида, но сделать с этим ничего я не мог. Встревать в какие-то споры и требовать чего-то тоже не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в этом», — рассказал националист в интервью Пятому каналу. Командиры батальона «Азов» укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины. После полного освобождения территории предприятия националисты сдались в плен российским военным. * Националистический батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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