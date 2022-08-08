Медведев: США столкнули «безумного фрика» Саакашвили с Россией

08 августа 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Медведев уверен, что текущая ситуация на Украине и в Грузии в 2008 году — звенья одной цепи Фото: Владимир Андреев © URA.RU США толкнули «безумного фрика» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к конфликту с Россией. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев дал интервью ТАСС, где подробно высказался о грузино-южноосетинском конфликте 2008 года. Он уверен, что текущая ситуация на Украине и грузинская агрессия — звенья одной цепи, направленной на конфликт с Россией. И США этому активно способствует. В том числе, подталкивая к конфликту соседние с РФ страны. «Американцы цинично занимались подготовкой грузинских вооруженных сил, вкладывали в этот процесс немалые деньги. Послали туда большое количество инструкторов, которые вели мобилизацию грузинской армии. Накачивали их оружием. По сути — просто подталкивали безумного фрика Саакашвили к тому, чтобы развязать агрессию против гражданского населения Южной Осетии и российских миротворцев», — говорит Медведев. Зампред Совбеза также говорит, что такую же провокационную политику США проводят и на Украине. Ранее в Грузии потребовали ввести визовый режим для россиян и белорусов. Документ с петицией об этом размещен на сайте manifest.ge.

США толкнули «безумного фрика» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к конфликту с Россией. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев дал интервью ТАСС, где подробно высказался о грузино-южноосетинском конфликте 2008 года. Он уверен, что текущая ситуация на Украине и грузинская агрессия — звенья одной цепи, направленной на конфликт с Россией. И США этому активно способствует. В том числе, подталкивая к конфликту соседние с РФ страны. «Американцы цинично занимались подготовкой грузинских вооруженных сил, вкладывали в этот процесс немалые деньги. Послали туда большое количество инструкторов, которые вели мобилизацию грузинской армии. Накачивали их оружием. По сути — просто подталкивали безумного фрика Саакашвили к тому, чтобы развязать агрессию против гражданского населения Южной Осетии и российских миротворцев», — говорит Медведев. Зампред Совбеза также говорит, что такую же провокационную политику США проводят и на Украине. Ранее в Грузии потребовали ввести визовый режим для россиян и белорусов. Документ с петицией об этом размещен на сайте manifest.ge.