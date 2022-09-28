Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за взрыва на «Северных потоках»

28 сентября 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия намерена созвать официальное заседание Совета безопасности ООН в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ потребовала, чтобы президент США Джо Байден подтвердил или опроверг причастность Вашингтона к подрывам на российских газопроводах. В Германии опасаются, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда после саботажа. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление на обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. В Германии полагают, что повреждения на «Северных потоках» могла вызвать взрывчатка, заложенная водолазами. Китайский аналитик Лю Хун не исключил причастности Польши и США к авариям на трубопроводах, пишет RT.

Россия намерена созвать официальное заседание Совета безопасности ООН в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ потребовала, чтобы президент США Джо Байден подтвердил или опроверг причастность Вашингтона к подрывам на российских газопроводах. В Германии опасаются, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда после саботажа. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление на обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. В Германии полагают, что повреждения на «Северных потоках» могла вызвать взрывчатка, заложенная водолазами. Китайский аналитик Лю Хун не исключил причастности Польши и США к авариям на трубопроводах, пишет RT.