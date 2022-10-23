МЧС сообщило новые подробности крушения истребителя в Иркутске

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
Пожар при крушении распространился на 200 квадратных метров (фото из архива) Фото:
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В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Самолет Су-30 потерпел крушение в частном секторе Иркутска во время испытательного полета. Об этом сообщили в МЧС России.

«Он [истребитель] упал в городской черте в частном секторе Иркутска, на месте работают пожарно-спасательные подразделения», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Самолет упал в частном секторе в черте города.

Пожар распространился на 200 квадратных метров. Как сообщает Mash, оба пилота истребителя погибли во время катастрофы.

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Самолет Су-30 потерпел крушение в частном секторе Иркутска во время испытательного полета. Об этом сообщили в МЧС России. «Он [истребитель] упал в городской черте в частном секторе Иркутска, на месте работают пожарно-спасательные подразделения», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Самолет упал в частном секторе в черте города. Пожар распространился на 200 квадратных метров. Как сообщает Mash, оба пилота истребителя погибли во время катастрофы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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