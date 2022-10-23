МЧС сообщило новые подробности крушения истребителя в Иркутске

23 октября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Пожар при крушении распространился на 200 квадратных метров (фото из архива) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом Самолет Су-30 потерпел крушение в частном секторе Иркутска во время испытательного полета. Об этом сообщили в МЧС России. «Он [истребитель] упал в городской черте в частном секторе Иркутска, на месте работают пожарно-спасательные подразделения», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Самолет упал в частном секторе в черте города. Пожар распространился на 200 квадратных метров. Как сообщает Mash, оба пилота истребителя погибли во время катастрофы.

Самолет Су-30 потерпел крушение в частном секторе Иркутска во время испытательного полета. Об этом сообщили в МЧС России. «Он [истребитель] упал в городской черте в частном секторе Иркутска, на месте работают пожарно-спасательные подразделения», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Самолет упал в частном секторе в черте города. Пожар распространился на 200 квадратных метров. Как сообщает Mash, оба пилота истребителя погибли во время катастрофы.