МЧС сообщило новые подробности крушения истребителя в Иркутске

Пожар при крушении распространился на 200 квадратных метров (фото из архива)
новость из сюжетаВ Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом
Самолет Су-30 потерпел крушение в частном секторе Иркутска во время испытательного полета. Об этом сообщили в МЧС России.
«Он [истребитель] упал в городской черте в частном секторе Иркутска, на месте работают пожарно-спасательные подразделения», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Самолет упал в частном секторе в черте города.
Пожар распространился на 200 квадратных метров. Как сообщает Mash, оба пилота истребителя погибли во время катастрофы.
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