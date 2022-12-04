Аналитик Чернов: игристые вина в России подорожают почти в два раза

04 декабря 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Аналитик Чернов объяснил подорожание игристого вина Фото: Анна Майорова © URA.RU Минимальная стоимость бутылки игристого вина в России в 2023 году может вырасти со 169 до 239 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Минфин предлагает увеличить минимальные цены закупки и продажи игристого вина. Также они считают, что следует установить минимальную розничную стоимость шампанского. Если приказ примут, то в магазинах игристое будут продавать как минимум за 239 рублей за 0,75 литра. Сейчас минимальная цена в магазине — 169 рублей», — сказал Владимир Чернов. По его словам, подорожание связано с инфляцией, затратами производства и ставками акциза. «Сейчас у организаций, производящих вино, фермерских хозяйств, индивидуальных производителей купить игристое можно не дешевле 118 рублей за 0,75 литра. Новый приказ должен установить минимальную цену в размере 166 рублей за бутылку. Для закупок у оптовиков сейчас цена 137 рублей за бутылку, а с 2023 года она может вырасти до 199 рублей. Повышение стоимости игристых вин произойдет из-за роста ставок акциза, инфляции и затрат на производство вина, сказано в проекте приказа», — объяснил аналитик.

Минимальная стоимость бутылки игристого вина в России в 2023 году может вырасти со 169 до 239 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Минфин предлагает увеличить минимальные цены закупки и продажи игристого вина. Также они считают, что следует установить минимальную розничную стоимость шампанского. Если приказ примут, то в магазинах игристое будут продавать как минимум за 239 рублей за 0,75 литра. Сейчас минимальная цена в магазине — 169 рублей», — сказал Владимир Чернов. По его словам, подорожание связано с инфляцией, затратами производства и ставками акциза. «Сейчас у организаций, производящих вино, фермерских хозяйств, индивидуальных производителей купить игристое можно не дешевле 118 рублей за 0,75 литра. Новый приказ должен установить минимальную цену в размере 166 рублей за бутылку. Для закупок у оптовиков сейчас цена 137 рублей за бутылку, а с 2023 года она может вырасти до 199 рублей. Повышение стоимости игристых вин произойдет из-за роста ставок акциза, инфляции и затрат на производство вина, сказано в проекте приказа», — объяснил аналитик.