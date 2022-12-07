Депутат Госдумы: Украина теряет территории из-за Зеленского 07 декабря 2022 в 21:40 Размер текста - 17 + Дмитрий Носов назвал Владимира Зеленского недальновидным политиком Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина теряет территории из-за действий президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Госдум Дмитрий Носов. «И что получается — из-за действий такого „недополитика“, неглубокого, недальновидного, страна потеряла уже 25% территории. Радуемся ли мы этому — не знаю, надо у каждого спросить», — сказал Носов в интервью Пятому каналу. По его словам, конфликт в Донбассе начался из-за действий киевского режима. Оттуда сбежали те, кто был за Украину, и остались поддерживающие Россию, отметил депутат. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В результате референдумов в состав России вошли Херсонская область, большая часть Запорожья и Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал присоединение новых территорий к РФ значимым результатом СВО. По его словам, конфликт в Донбассе начала украинская власть, которая пришла после госпереворота в 2014 году. Украина теряет территории из-за действий президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Госдум Дмитрий Носов. «И что получается — из-за действий такого „недополитика“, неглубокого, недальновидного, страна потеряла уже 25% территории. Радуемся ли мы этому — не знаю, надо у каждого спросить», — сказал Носов в интервью Пятому каналу. По его словам, конфликт в Донбассе начался из-за действий киевского режима. Оттуда сбежали те, кто был за Украину, и остались поддерживающие Россию, отметил депутат. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В результате референдумов в состав России вошли Херсонская область, большая часть Запорожья и Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал присоединение новых территорий к РФ значимым результатом СВО. По его словам, конфликт в Донбассе начала украинская власть, которая пришла после госпереворота в 2014 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям