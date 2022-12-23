Нидерланды выплатят Украине 2,5 млрд евро

Правительство Нидерландов намерено выделить Киеву 2,5 миллиарда евро в 2023 году в качестве помощи. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
«Нидерланды намерены продолжать помогать Украине до тех пор, пока продолжается конфликт. Подчеркивается, что голландские власти выделили на эти цели в следующем году 2,5 миллиарда евро», — передают заявление Рютте argumenti.ru. Уточняется, что финансовая помощь будет направлена на приобретение вооружения, гуманитарную помощь и восстановление украинской инфраструктуры. Также средства помогут в привлечении к ответственности лиц, «виновных в военных преступлениях».
После начала спецоперации страны Запада начали вмешиваться в конфликт, спонсируя украинскую сторону. Так, за все время СВО западные государства оказали Киеву помощь почти на 18 миллиардов долларов, передает телеканал 360. Также Всемирным банком был одобрен пакет финансовой помощи Украине на 610 млн долларов, сообщает Life.
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Правительство Нидерландов намерено выделить Киеву 2,5 миллиарда евро в 2023 году в качестве помощи. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. «Нидерланды намерены продолжать помогать Украине до тех пор, пока продолжается конфликт. Подчеркивается, что голландские власти выделили на эти цели в следующем году 2,5 миллиарда евро», — передают заявление Рютте argumenti.ru. Уточняется, что финансовая помощь будет направлена на приобретение вооружения, гуманитарную помощь и восстановление украинской инфраструктуры. Также средства помогут в привлечении к ответственности лиц, «виновных в военных преступлениях». После начала спецоперации страны Запада начали вмешиваться в конфликт, спонсируя украинскую сторону. Так, за все время СВО западные государства оказали Киеву помощь почти на 18 миллиардов долларов, передает телеканал 360. Также Всемирным банком был одобрен пакет финансовой помощи Украине на 610 млн долларов, сообщает Life.