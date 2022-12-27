Центробанк РФ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом 28 декабря 2022 в 02:45 Размер текста - 17 + Заемщик сможет взять кредит только один раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центральный банк России выступил с инициативой ограничить выдачу льготной ипотеки. Предлагается, чтобы заемщик мог только один раз взять кредит. Такое ограничение позволит избежать дополнительного инвестиционного спроса. Об этом заявила директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. «Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость», — рассказала Данилова в интервью «Известиям». Глава департамента отметила, что такой спрос негативно сказывается на доступности жилья для граждан. Ранее в Госдуме РФ анонсировали новые льготы по ипотеке для молодых семей. Депутаты предложили субсидировать первую часть взноса, а также снижать ставку по кредиту на 1 процентный пункт за рождение детей. Центральный банк России выступил с инициативой ограничить выдачу льготной ипотеки. Предлагается, чтобы заемщик мог только один раз взять кредит. Такое ограничение позволит избежать дополнительного инвестиционного спроса. Об этом заявила директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. «Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость», — рассказала Данилова в интервью «Известиям». Глава департамента отметила, что такой спрос негативно сказывается на доступности жилья для граждан. Ранее в Госдуме РФ анонсировали новые льготы по ипотеке для молодых семей. Депутаты предложили субсидировать первую часть взноса, а также снижать ставку по кредиту на 1 процентный пункт за рождение детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям