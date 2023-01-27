На Урале готовят опытную партию «Арктических автобусов»

28 января 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Партия спецтранспорта будет готова в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году в Миассе Челябинской области планируется подготовить опытную партию «Арктических автобусов». Об этом сообщил директор по развитию Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) Игорь Манжуров. Первые макеты уже прошли успешные испытания в условиях Крайнего Севера. «В 2022 году был разработан и испытан макетный образец. В 2023 году мы ожидаем по проекту выход на опытную партию», — цитирует слова Манжурова ТАСС. Ранее стало известно, что в подготовке спецтранспорта для передвижения в условиях крайне низких температур принимают участие ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полпредпрезидента в УрФО Владимир Якушев. Проект финансируется до 2024 года. Уже сейчас готовы макеты, которые испытаны в Якутии при температуре -45. Их высоко оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 2023 году в Миассе Челябинской области планируется подготовить опытную партию «Арктических автобусов». Об этом сообщил директор по развитию Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) Игорь Манжуров. Первые макеты уже прошли успешные испытания в условиях Крайнего Севера. «В 2022 году был разработан и испытан макетный образец. В 2023 году мы ожидаем по проекту выход на опытную партию», — цитирует слова Манжурова ТАСС. Ранее стало известно, что в подготовке спецтранспорта для передвижения в условиях крайне низких температур принимают участие ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полпредпрезидента в УрФО Владимир Якушев. Проект финансируется до 2024 года. Уже сейчас готовы макеты, которые испытаны в Якутии при температуре -45. Их высоко оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.