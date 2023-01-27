27 января 2023

На Урале готовят опытную партию «Арктических автобусов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозавод Урал. Челябинск, уралаз, автозавод урал, арктический автобус
Партия спецтранспорта будет готова в 2023 году Фото:

В 2023 году в Миассе Челябинской области планируется подготовить опытную партию «Арктических автобусов». Об этом сообщил директор по развитию Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) Игорь Манжуров. Первые макеты уже прошли успешные испытания в условиях Крайнего Севера.

«В 2022 году был разработан и испытан макетный образец. В 2023 году мы ожидаем по проекту выход на опытную партию», — цитирует слова Манжурова ТАСС.

Ранее стало известно, что в подготовке спецтранспорта для передвижения в условиях крайне низких температур принимают участие ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полпредпрезидента в УрФО Владимир Якушев. Проект финансируется до 2024 года. Уже сейчас готовы макеты, которые испытаны в Якутии при температуре -45. Их высоко оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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В 2023 году в Миассе Челябинской области планируется подготовить опытную партию «Арктических автобусов». Об этом сообщил директор по развитию Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) Игорь Манжуров. Первые макеты уже прошли успешные испытания в условиях Крайнего Севера. «В 2022 году был разработан и испытан макетный образец. В 2023 году мы ожидаем по проекту выход на опытную партию», — цитирует слова Манжурова ТАСС. Ранее стало известно, что в подготовке спецтранспорта для передвижения в условиях крайне низких температур принимают участие ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полпредпрезидента в УрФО Владимир Якушев. Проект финансируется до 2024 года. Уже сейчас готовы макеты, которые испытаны в Якутии при температуре -45. Их высоко оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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