SHOT: бухгалтера МВД подозревают в хищении 2 млн из выплат военным

Главбух ОМВД России по Раздольненскому району Республики Крым подозревается в хищении почти 2 млн рублей, которые предназначались для выплат военным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Бухгалтер перевела сотни тысяч рублей не контрактникам, а себе на карту, но с пометкой «Перечисление денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Подозреваемая совершала переводы с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. За это время она успела присвоить 1,8 млн рублей из бюджета. Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД по Республики Крым, ответ ожидается.
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ расследует дело о махинациях с «Пушкинской картой». Трое граждан России похитили 200 млн рублей с использованием фиктивных электронных «Пушкинских карт», передает RT.
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