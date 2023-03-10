SHOT: бухгалтера МВД подозревают в хищении 2 млн из выплат военным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, маникюр, банк, зарплата, купюры, калькулятор, ипотека, сдача, финансы, премия, банкноты, деньги, расчет, взятка, валюта, бухгалтер, откат, платеж
Главбух МВД из Крыма похитила почти 2 млн рублей из бюджета, сообщает Shot Фото:

Главбух ОМВД России по Раздольненскому району Республики Крым подозревается в хищении почти 2 млн рублей, которые предназначались для выплат военным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Бухгалтер перевела сотни тысяч рублей не контрактникам, а себе на карту, но с пометкой «Перечисление денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Подозреваемая совершала переводы с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. За это время она успела присвоить 1,8 млн рублей из бюджета. Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД по Республики Крым, ответ ожидается.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ расследует дело о махинациях с «Пушкинской картой». Трое граждан России похитили 200 млн рублей с использованием фиктивных электронных «Пушкинских карт», передает RT.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Главбух ОМВД России по Раздольненскому району Республики Крым подозревается в хищении почти 2 млн рублей, которые предназначались для выплат военным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Бухгалтер перевела сотни тысяч рублей не контрактникам, а себе на карту, но с пометкой «Перечисление денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Подозреваемая совершала переводы с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. За это время она успела присвоить 1,8 млн рублей из бюджета. Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД по Республики Крым, ответ ожидается. Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ расследует дело о махинациях с «Пушкинской картой». Трое граждан России похитили 200 млн рублей с использованием фиктивных электронных «Пушкинских карт», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...