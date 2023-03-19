Житель Мариуполя рассказал, как позвал Путина в гости

20 марта 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

Житель Мариуполь показал Владимиру Путину свой быт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Мариуполя Владимир Тараценко в ходе случайной встречи с президентом России Владимиром Путиным позвал его в гости, чтобы познакомить российского лидера с тем, как обстоит их быт. Об этом рассказал сам мариуполец. «Ребята говорят: Путин приехал. Я говорю: как Путин? Не может быть. Вышел. Немного пообщались на улице. Ну, а затем предложил ему зайти в гости. Он ответил согласием», — передает слова Тараценко телеканал «Звезда». Он добавил, что российский президент поинтересовался у них о том все ли их устраивает, а затем поблагодарил их за гостеприимство. Некоторые жители также пообщались с Владимиром Путиным и рассказали ему о некоторых проблемах в поучении российских паспортов и с задержками с выплатами зарплат, заключил местный житель. Ранее 19 марта Путин посетил Мариуполь, чтобы проверить ход строительства объектов города. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о поездке было принято спонтанно. В ходе поездки российский лидер пообщался с горожанами.

Житель Мариуполя Владимир Тараценко в ходе случайной встречи с президентом России Владимиром Путиным позвал его в гости, чтобы познакомить российского лидера с тем, как обстоит их быт. Об этом рассказал сам мариуполец. «Ребята говорят: Путин приехал. Я говорю: как Путин? Не может быть. Вышел. Немного пообщались на улице. Ну, а затем предложил ему зайти в гости. Он ответил согласием», — передает слова Тараценко телеканал «Звезда». Он добавил, что российский президент поинтересовался у них о том все ли их устраивает, а затем поблагодарил их за гостеприимство. Некоторые жители также пообщались с Владимиром Путиным и рассказали ему о некоторых проблемах в поучении российских паспортов и с задержками с выплатами зарплат, заключил местный житель. Ранее 19 марта Путин посетил Мариуполь, чтобы проверить ход строительства объектов города. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о поездке было принято спонтанно. В ходе поездки российский лидер пообщался с горожанами.