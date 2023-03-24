Медведев заявил о необратимом изменении мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменения международных институтов Фото:

Мир необратимо изменился за последнее время, так как закончился диктат англосаксонских стран. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо — не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале.

По его словам, международные институты тоже должны быть другими. Некоторые из них стали неэффективны, а другие «носят мусорный характер», как Международный уголовный суд (МУС), высказался Медведев. По его мнению, начинается эпоха двусторонних отношений и региональных соглашений, таких как между членами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Россия отстаивает свои интересы, пока остальной мир уходит от «однополярности», отмечали в Кремле. Запад из-за этого хочет расколоть Россию, отмечал испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя. Американский журналист Джексон Хинкль признал, что президент РФ Владимир Путин привел человечество в многополярный мир.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Мир необратимо изменился за последнее время, так как закончился диктат англосаксонских стран. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо — не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, международные институты тоже должны быть другими. Некоторые из них стали неэффективны, а другие «носят мусорный характер», как Международный уголовный суд (МУС), высказался Медведев. По его мнению, начинается эпоха двусторонних отношений и региональных соглашений, таких как между членами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россия отстаивает свои интересы, пока остальной мир уходит от «однополярности», отмечали в Кремле. Запад из-за этого хочет расколоть Россию, отмечал испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя. Американский журналист Джексон Хинкль признал, что президент РФ Владимир Путин привел человечество в многополярный мир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...