Медведев заявил о необратимом изменении мира

24 марта 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменения международных институтов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мир необратимо изменился за последнее время, так как закончился диктат англосаксонских стран. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо — не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале . По его словам, международные институты тоже должны быть другими. Некоторые из них стали неэффективны, а другие «носят мусорный характер», как Международный уголовный суд (МУС), высказался Медведев. По его мнению, начинается эпоха двусторонних отношений и региональных соглашений, таких как между членами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россия отстаивает свои интересы, пока остальной мир уходит от «однополярности», отмечали в Кремле. Запад из-за этого хочет расколоть Россию, отмечал испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя. Американский журналист Джексон Хинкль признал, что президент РФ Владимир Путин привел человечество в многополярный мир.

Мир необратимо изменился за последнее время, так как закончился диктат англосаксонских стран. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо — не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, международные институты тоже должны быть другими. Некоторые из них стали неэффективны, а другие «носят мусорный характер», как Международный уголовный суд (МУС), высказался Медведев. По его мнению, начинается эпоха двусторонних отношений и региональных соглашений, таких как между членами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россия отстаивает свои интересы, пока остальной мир уходит от «однополярности», отмечали в Кремле. Запад из-за этого хочет расколоть Россию, отмечал испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя. Американский журналист Джексон Хинкль признал, что президент РФ Владимир Путин привел человечество в многополярный мир.