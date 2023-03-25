25 марта 2023

Военкоры: разведчики РФ сорвали поездку офицеров ВСУ на передовую

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Вооруженные силы Украины. stock, флаг, ВСУ, stock
Офицеры ВСУ прибывали на территорию Запорожья с определенным заданием, уточняют военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье российские разведчики выследили украинских офицеров и накрыли тех артиллерийским огнем. Об этом сообщили военкоры.

«Разведчики 503 полка 19 дивизии ЮВО на Запорожском фронте выследили офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), приехавших на позиции. <…> Российские бойцы следили за ними с помощью квадрокоптера и навели туда артиллерию», — пояснили военкоры «Русской Весны» в своем материале. Они отметили, что украинские командиры прибыли на территорию Запорожья с определенным заданием, которое по итогу сорвалось.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что украинские солдаты предпринимают попытки разведать территорию Запорожской области, чтобы оценить российские силы. Также военкоры отмечали, что ВСУ бросали свою технику на прорыв в Запорожье. Рогов отмечал, что украинские бойцы готовят наступление на данную территорию в ближайшее время.

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В Запорожье российские разведчики выследили украинских офицеров и накрыли тех артиллерийским огнем. Об этом сообщили военкоры. «Разведчики 503 полка 19 дивизии ЮВО на Запорожском фронте выследили офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), приехавших на позиции. <…> Российские бойцы следили за ними с помощью квадрокоптера и навели туда артиллерию», — пояснили военкоры «Русской Весны» в своем материале. Они отметили, что украинские командиры прибыли на территорию Запорожья с определенным заданием, которое по итогу сорвалось. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что украинские солдаты предпринимают попытки разведать территорию Запорожской области, чтобы оценить российские силы. Также военкоры отмечали, что ВСУ бросали свою технику на прорыв в Запорожье. Рогов отмечал, что украинские бойцы готовят наступление на данную территорию в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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