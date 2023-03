Британский журналист рассказал о псевдо-наемниках США в рядах ВСУ

Американцы притворяются наемниками на Украине ради наживы, сообщил журналист Майк Джонс

Американцы прикидываются наемниками, участвующими в конфликте на Украине, чтобы собирать деньги в социальных сетях. Об этом сообщает британский журналист Майк Джонс.

«Множество [американцев] <…> утверждали, что [они] находятся на [Украине] и участвуют в военных операциях. Важно, что те собирают средства у американской общественности под предлогом траты этих денег на такие вещи, как приборы ночного видения», — сообщил Майк Джонс в беседе с РЕН ТВ.

Он сослался на данные, которые собирали авторы американской газеты The New York Times.

Также собеседник рассказал про Джеймса Васкеза, который прославился в интернете, как «элитный наемник из США». Джонс уточнил, что на самом деле хоть тот и приехал на Украину, но в ряды украинских Вооруженных сил не вступал.

Вместо этого, сообщил журналист, Васкез выкладывает ролики в TikTok, где рассказывает о том, что якобы воюет за украинцев против РФ.

«На самом деле „наемник" тратил полученные от подписчиков деньги на алкоголь и проституток», — подчеркнул американский журналист.

Ранее Киев сообщал, что в их рядах состоит порядка 20 тысяч иностранных военных. Авторы газеты The New York Times, ссылаясь на свои источники, уточнили, что на самом деле численность составляет около 1,5 тысячи.

Также командир российской группы с позывным «Ярый» рассказывал, что американские стрелки избегают российских снайперов под Угледаром.

