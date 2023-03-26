Тульскую область атаковал беспилотник: главное к 26 марта

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, руины, днр, разрушения, зачистка, последствия взрыва, волноваха, z войска
От последствий взрыва беспилотника пострадали три человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области прогремел взрыв. По предварительной информации, сдетонировал беспилотник, начиненный взрывчаткой. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 марта.

  • В городе Киреевске Тульской области прозвучал сильный взрыв, из-за него образовалась воронка, передает Пятый канал. По предварительной информации, произошел взрыв беспилотника. Пресс-служба комитета Тульской области по региональной безопасности сообщила, что губернатор области Алексей Дюмин знает об обстановке. На месте начали работать спецслужбы. Пострадали три человека.
  • Турция готова поддержать мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
  • Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ). На территории этого завода президент Украины Владимир Зеленский награждал военнослужащих в декабре 2022 года.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает оружие НАТО скрытно и по ночам. Он отметил, что ВС России делают все, чтобы препятствовать поставкам.
  • Британская газета Sunday Times сообщила, что ВСУ теряют до 200 солдат в сутки в битве за Бахмут (Артемовск). В материале отмечается, что такое число потерь может вынудить Украину оставить город.
  • Минобороны России взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. Об этом ранее министерство просил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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В Тульской области прогремел взрыв. По предварительной информации, сдетонировал беспилотник, начиненный взрывчаткой. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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