CNN: США шпионили за Зеленским

Согласно секретным документам Пентагона, которые накануне утекли в интернет, США производили слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру.
«Один документ показывает, что США шпионили за Зеленским. Это неудивительно, сказал источник, близкий к Зеленскому, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой», — написали в
Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона. Сообщалось, что бумаги содержат данные о состоянии украинской армии, а также планы по ее укреплению со стороны США и НАТО.
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