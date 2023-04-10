CNN: США шпионили за Зеленским

10 апреля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Белый дом шпионил за Владимиром Зеленским, сообщил источник близкий к президенту Украины Фото: Official White House / Adam Schultz Согласно секретным документам Пентагона, которые накануне утекли в интернет, США производили слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру. «Один документ показывает, что США шпионили за Зеленским. Это неудивительно, сказал источник, близкий к Зеленскому, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой», — написали в издании . Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона. Сообщалось, что бумаги содержат данные о состоянии украинской армии, а также планы по ее укреплению со стороны США и НАТО.

Согласно секретным документам Пентагона, которые накануне утекли в интернет, США производили слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру. «Один документ показывает, что США шпионили за Зеленским. Это неудивительно, сказал источник, близкий к Зеленскому, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой», — написали в издании. Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона. Сообщалось, что бумаги содержат данные о состоянии украинской армии, а также планы по ее укреплению со стороны США и НАТО.