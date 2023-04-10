CNN: США шпионили за Зеленским

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Президент США. stock, владимир зеленский, stock, Джо Байден
Белый дом шпионил за Владимиром Зеленским, сообщил источник близкий к президенту Украины Фото:

Согласно секретным документам Пентагона, которые накануне утекли в интернет, США производили слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру.

«Один документ показывает, что США шпионили за Зеленским. Это неудивительно, сказал источник, близкий к Зеленскому, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой», — написали в издании.

Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона. Сообщалось, что бумаги содержат данные о состоянии украинской армии, а также планы по ее укреплению со стороны США и НАТО.

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Согласно секретным документам Пентагона, которые накануне утекли в интернет, США производили слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру. «Один документ показывает, что США шпионили за Зеленским. Это неудивительно, сказал источник, близкий к Зеленскому, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой», — написали в издании. Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона. Сообщалось, что бумаги содержат данные о состоянии украинской армии, а также планы по ее укреплению со стороны США и НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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