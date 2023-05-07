Shot: полицейские попытались украсть найденные москвичкой 200 тысяч рублей

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В полицейском участке кто-то заменил деньги на фальшивые купюры Фото:

В Москве женщина нашла куртку, в которой находились более 200 тысяч рублей. Она обратилась с находкой в полицию, однако в участке кто-то подменил эти деньги на купюры «Банка приколов». Теперь сотрудников отдела, имевших доступ к деньгам, проверяют, пишет telegram-канал SHOT.

«Москвичка гуляла в одном из парков, где заметила куртку, в карманах которой лежало 226 тысяч рублей. Она пошла в отдел полиции в районе Ростокино. Девушка пересчитала купюры перед полицейским и передала ему в руки. Позже обнаружилось, что кто-то подменил почти все деньги на банкноты „Банка приколов“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас сотрудников, у которых был доступ к деньгам, проверяют на причастность к краже.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Москве женщина нашла куртку, в которой находились более 200 тысяч рублей. Она обратилась с находкой в полицию, однако в участке кто-то подменил эти деньги на купюры «Банка приколов». Теперь сотрудников отдела, имевших доступ к деньгам, проверяют, пишет telegram-канал SHOT. «Москвичка гуляла в одном из парков, где заметила куртку, в карманах которой лежало 226 тысяч рублей. Она пошла в отдел полиции в районе Ростокино. Девушка пересчитала купюры перед полицейским и передала ему в руки. Позже обнаружилось, что кто-то подменил почти все деньги на банкноты „Банка приколов“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас сотрудников, у которых был доступ к деньгам, проверяют на причастность к краже. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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