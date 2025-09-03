Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с Трампом

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября созвонятся с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным источника, телефонный разговор запланирован на 14:00 по среднеевропейскому времени (15:00 мск) после встречи так называемой «коалиции желающих», которые оказывают поддержку Украине. Главной темой обсуждения станут вопросы гарантий безопасности Киева.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность действиями «коалиции желающих». Он заявил, что эти шаги могут негативно повлиять на достигнутый прогресс по украинскому урегулированию, который был намечен после российских и американских переговоров.
В ходе поездки в Китай глава РФ Владимир Путин допустил возможность встречи с Зеленским. На пресс-конференции он заявил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к переговорам.
