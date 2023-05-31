Корпорацию ВСМПО-Ависма покинул топ-менеджер 31 мая 2023 в 10:50 Размер текста - 17 + На ВСМПО-Ависма продолжаются рокировки среди руководящего состава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди покинул корпорацию ВСМПО-Ависма (Свердловская область, Верхняя Салда). Источник URA.RU на предприятии подтвердил информацию об уходе топ-менеджера. «Дмитрий Масоди ушел. Причины его решения пока неизвестны», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу корпорации. Там пообещали перезвонить позднее. На данный момент на официальном сайте ВСМПО-Ависма Масоди продолжает значиться замом гендиректора. Ранее сообщалось об уходе генерального директора ВСМПО-Ависма Дмитрия Осипова. На предприятии отмечали, что за два года своей работы руководитель увеличил капитализацию предприятия более чем в два раза. Масоди назывался как один из возможных преемников Осипова, однако исполняющим обязанности гендиректора был назначен первый зам Николай Мельников. ВСМПО-Ависма — российская металлургическая компания, один из крупнейших поставщиков титана в мире. В состав корпорации входят две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и в городе Березники (Пермский край). Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди покинул корпорацию ВСМПО-Ависма (Свердловская область, Верхняя Салда). Источник URA.RU на предприятии подтвердил информацию об уходе топ-менеджера. «Дмитрий Масоди ушел. Причины его решения пока неизвестны», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу корпорации. Там пообещали перезвонить позднее. На данный момент на официальном сайте ВСМПО-Ависма Масоди продолжает значиться замом гендиректора. Ранее сообщалось об уходе генерального директора ВСМПО-Ависма Дмитрия Осипова. На предприятии отмечали, что за два года своей работы руководитель увеличил капитализацию предприятия более чем в два раза. Масоди назывался как один из возможных преемников Осипова, однако исполняющим обязанности гендиректора был назначен первый зам Николай Мельников. ВСМПО-Ависма — российская металлургическая компания, один из крупнейших поставщиков титана в мире. В состав корпорации входят две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и в городе Березники (Пермский край). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям