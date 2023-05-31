Корпорацию ВСМПО-Ависма покинул топ-менеджер

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Виды Верхней Салды, всмпо ависма, vsmpo avisma, vsmpo-avisma
На ВСМПО-Ависма продолжаются рокировки среди руководящего состава Фото:

Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди покинул корпорацию ВСМПО-Ависма (Свердловская область, Верхняя Салда). Источник URA.RU на предприятии подтвердил информацию об уходе топ-менеджера.

«Дмитрий Масоди ушел. Причины его решения пока неизвестны», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу корпорации. Там пообещали перезвонить позднее. На данный момент на официальном сайте ВСМПО-Ависма Масоди продолжает значиться замом гендиректора.

Ранее сообщалось об уходе генерального директора ВСМПО-Ависма Дмитрия Осипова. На предприятии отмечали, что за два года своей работы руководитель увеличил капитализацию предприятия более чем в два раза. Масоди назывался как один из возможных преемников Осипова, однако исполняющим обязанности гендиректора был назначен первый зам Николай Мельников.

ВСМПО-Ависма — российская металлургическая компания, один из крупнейших поставщиков титана в мире. В состав корпорации входят две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и в городе Березники (Пермский край).

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Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди покинул корпорацию ВСМПО-Ависма (Свердловская область, Верхняя Салда). Источник URA.RU на предприятии подтвердил информацию об уходе топ-менеджера. «Дмитрий Масоди ушел. Причины его решения пока неизвестны», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу корпорации. Там пообещали перезвонить позднее. На данный момент на официальном сайте ВСМПО-Ависма Масоди продолжает значиться замом гендиректора. Ранее сообщалось об уходе генерального директора ВСМПО-Ависма Дмитрия Осипова. На предприятии отмечали, что за два года своей работы руководитель увеличил капитализацию предприятия более чем в два раза. Масоди назывался как один из возможных преемников Осипова, однако исполняющим обязанности гендиректора был назначен первый зам Николай Мельников. ВСМПО-Ависма — российская металлургическая компания, один из крупнейших поставщиков титана в мире. В состав корпорации входят две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и в городе Березники (Пермский край).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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