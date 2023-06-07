Матвиенко назвала атаку на Каховскую ГЭС терактом

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Последствия разрушения Каховской ГЭС затронут ни одно поколение Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС украинскими военными — это террористический акт и военное преступление. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление, которое привело к очень серьезной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации. Она подчеркнула, что акт был заранее спланирован и нацелен только на гражданскую инфраструктуру. По словам Матвиенко, последствия подрыва плотины затронут несколько поколений.

Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Из-за разрушения гидроэлектростанции в Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир должен обратить внимание на разрушение ГЭС и провести расследование, передает «телеканал 360».

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Разрушение Каховской ГЭС украинскими военными — это террористический акт и военное преступление. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление, которое привело к очень серьезной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации. Она подчеркнула, что акт был заранее спланирован и нацелен только на гражданскую инфраструктуру. По словам Матвиенко, последствия подрыва плотины затронут несколько поколений. Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Из-за разрушения гидроэлектростанции в Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир должен обратить внимание на разрушение ГЭС и провести расследование, передает «телеканал 360».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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