Матвиенко назвала атаку на Каховскую ГЭС терактом

Разрушение Каховской ГЭС украинскими военными — это террористический акт и военное преступление. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление, которое привело к очень серьезной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации. Она подчеркнула, что акт был заранее спланирован и нацелен только на гражданскую инфраструктуру. По словам Матвиенко, последствия подрыва плотины затронут несколько поколений.
Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Из-за разрушения гидроэлектростанции в Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир должен обратить внимание на разрушение ГЭС и провести расследование, передает «телеканал 360».
Разрушение Каховской ГЭС украинскими военными — это террористический акт и военное преступление. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление, которое привело к очень серьезной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации. Она подчеркнула, что акт был заранее спланирован и нацелен только на гражданскую инфраструктуру. По словам Матвиенко, последствия подрыва плотины затронут несколько поколений. Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Из-за разрушения гидроэлектростанции в Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир должен обратить внимание на разрушение ГЭС и провести расследование, передает «телеканал 360».