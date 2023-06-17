В Роспотребнадзоре подсчитали потери России из-за коронавируса

Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения составляют 306 долларов на человека. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме.
«Из расчета на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счет пандемии», — заявила Попова. При этом она отметила, что в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии — 5760 долларов на душу населения.
По словам Поповой, это несопоставимые цифры. Они говорят о том, что российские власти выбрали верный путь и все делали правильно, отметила она.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что во время пандемии коронавируса умерло более 20 миллионов человек. Пандемия коронавируса была окончательно отменена 5 мая 2023 года.
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