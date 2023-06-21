В центре Парижа произошел мощный взрыв. Видео 21 июня 2023 в 20:44 Размер текста - 17 + Под завалами здания в Париже находятся четыре человека, сообщает BFM Фото: Анна Майорова © URA.RU В парижском районе Валь-де-Грас произошел взрыв газа в доме. Под завалами находятся четыре человека. Об этом сообщает полиция города. «В среду вечером около 17 часов в Париже случился взрыв газа. В здании произошел пожар», — рассказала местная полиция. Ее слова приводит французский новостной канал BFM . Под завалами находятся четыре человека. Предположительно, в критическом состоянии. Уточняется, что рядом с домом горят машины. Фасад здания рухнул на дорогу. В парижском районе Валь-де-Грас произошел взрыв газа в доме. Под завалами находятся четыре человека. Об этом сообщает полиция города. «В среду вечером около 17 часов в Париже случился взрыв газа. В здании произошел пожар», — рассказала местная полиция. Ее слова приводит французский новостной канал BFM. Под завалами находятся четыре человека. Предположительно, в критическом состоянии. Уточняется, что рядом с домом горят машины. Фасад здания рухнул на дорогу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям