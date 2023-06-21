В центре Парижа произошел мощный взрыв. Видео

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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Под завалами здания в Париже находятся четыре человека, сообщает BFM Фото:

В парижском районе Валь-де-Грас произошел взрыв газа в доме. Под завалами находятся четыре человека. Об этом сообщает полиция города.

«В среду вечером около 17 часов в Париже случился взрыв газа. В здании произошел пожар», — рассказала местная полиция. Ее слова приводит французский новостной канал BFM. Под завалами находятся четыре человека. Предположительно, в критическом состоянии. Уточняется, что рядом с домом горят машины. Фасад здания рухнул на дорогу.

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В парижском районе Валь-де-Грас произошел взрыв газа в доме. Под завалами находятся четыре человека. Об этом сообщает полиция города. «В среду вечером около 17 часов в Париже случился взрыв газа. В здании произошел пожар», — рассказала местная полиция. Ее слова приводит французский новостной канал BFM. Под завалами находятся четыре человека. Предположительно, в критическом состоянии. Уточняется, что рядом с домом горят машины. Фасад здания рухнул на дорогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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