Под завалами здания в Париже находятся четыре человека, сообщает BFM
В парижском районе Валь-де-Грас произошел взрыв газа в доме. Под завалами находятся четыре человека. Об этом сообщает полиция города.
«В среду вечером около 17 часов в Париже случился взрыв газа. В здании произошел пожар», — рассказала местная полиция. Ее слова приводит французский новостной канал
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