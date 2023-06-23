Зеленский обвинил НАТО в том, что украинские войска стали плохо воевать

Зеленский: отказ в приеме в НАТО демотивирует украинскую армию

23 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ демотивирует молчание о вступлении Украины в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие приглашения о вступлении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Плохая реакция [на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга]. Столтенберг знает мою позицию — она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это — „кинуть“ наше государство и наших военных, это — демотивировать нашу армию», — ответил Зеленский в интервью телеканалу BBC на вопрос о том, как он оценил выступление генсека НАТО о приглашении Украины в альянс. По словам Зеленского, для Украины вступление в НАТО является мотивацией. «Мы не раз говорили и со Столтенбергом, и с Байденом, и с Сунаком, и со многими лидерами Европы: послушайте, не выбивайте у нас фундамент из-под ног», — заявил он. Ранее Зеленский заявил, что западные страны боятся президента России Владимира Путина. По этой причине НАТО не дает киевскому режиму согласие для вступления в альянс. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. «Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО», — заявил Столтенберг.

Отсутствие приглашения о вступлении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Плохая реакция [на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга]. Столтенберг знает мою позицию — она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это — „кинуть“ наше государство и наших военных, это — демотивировать нашу армию», — ответил Зеленский в интервью телеканалу BBC на вопрос о том, как он оценил выступление генсека НАТО о приглашении Украины в альянс. По словам Зеленского, для Украины вступление в НАТО является мотивацией. «Мы не раз говорили и со Столтенбергом, и с Байденом, и с Сунаком, и со многими лидерами Европы: послушайте, не выбивайте у нас фундамент из-под ног», — заявил он. Ранее Зеленский заявил, что западные страны боятся президента России Владимира Путина. По этой причине НАТО не дает киевскому режиму согласие для вступления в альянс. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. «Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО», — заявил Столтенберг.