Захарова уличила США в лицемерии по отношению к российскому военкору Захарова призвала США признать, что по военкору Журавлеву ударил киевский режим 25 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 + Мария Захарова раскритиковала слова Майкла Карпентера о гибели российского военкора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который отметил, что США осуждают любые атаки на журналистов. Захарова призвала американцев не уходить от ответа и признать, что за атакой на журналистов стоит киевский режим. «Во-первых, у „любых атак“ есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — [военкор] Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале . Она также отметила, что властям США стоит задуматься о том, какую страну они спонсируют. Новость по теме Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве Ранее Майкл Карпентер заявлял, что США осуждают любые атаки по журналистам. Об этом он заявил во время брифинга, которые шел на официальном twitter-аккаунте ОБСЕ. Журавлев погиб во время украинского обстрела. Тогда армия Украины применила запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который отметил, что США осуждают любые атаки на журналистов. Захарова призвала американцев не уходить от ответа и признать, что за атакой на журналистов стоит киевский режим. «Во-первых, у „любых атак“ есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — [военкор] Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она также отметила, что властям США стоит задуматься о том, какую страну они спонсируют. Ранее Майкл Карпентер заявлял, что США осуждают любые атаки по журналистам. Об этом он заявил во время брифинга, которые шел на официальном twitter-аккаунте ОБСЕ. Журавлев погиб во время украинского обстрела. Тогда армия Украины применила запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям