Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов, вводившиеся из-за беспилотника, летевшего на Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.
«С 11:55 (мск) ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Внуково.
Как ранее сообщало URA.RU, утром во Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Часть рейсов была перенаправлена в другие порты Московского авиационного узла.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. По данным Минобороны России, БПЛА был сбит над Подольским районом Подмосковья.
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