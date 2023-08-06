Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., внуково
Аэров­окзальный комплекс работает в штатном ре­жиме Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов, вводившиеся из-за беспилотника, летевшего на Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 11:55 (мск) ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Внуково.

Как ранее сообщало URA.RU, утром во Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Часть рейсов была перенаправлена в другие порты Московского авиационного узла.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. По данным Минобороны России, БПЛА был сбит над Подольским районом Подмосковья.

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В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов, вводившиеся из-за беспилотника, летевшего на Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «С 11:55 (мск) ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Внуково. Как ранее сообщало URA.RU, утром во Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Часть рейсов была перенаправлена в другие порты Московского авиационного узла. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. По данным Минобороны России, БПЛА был сбит над Подольским районом Подмосковья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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