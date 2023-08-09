«Пиро-Росс» получала предупреждение от Ростехнадзора 09 августа 2023 в 15:13 Размер текста - 17 + На месте взрыв работают оперативные службы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв В марте компания «Пиро-Росс» получила предостережение от Ростехнадзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). Это следует из документа, который был сформирован в результате проверки. «Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявил предостережение компании „Пиро-Росс“ в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв», — передает РИА Новости информацию текста документа. На данный момент число пострадавших от взрыва достигло 38. «Пиро-Росс» занимается производством фейерверков. Среди крупных поставщиков — Минобороны России. С апреля компания, которая арендовала взорвавшийся склад пиротехники, была признана банкротом. В марте компания «Пиро-Росс» получила предостережение от Ростехнадзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). Это следует из документа, который был сформирован в результате проверки. «Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявил предостережение компании „Пиро-Росс“ в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв», — передает РИА Новости информацию текста документа. На данный момент число пострадавших от взрыва достигло 38. «Пиро-Росс» занимается производством фейерверков. Среди крупных поставщиков — Минобороны России. С апреля компания, которая арендовала взорвавшийся склад пиротехники, была признана банкротом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям