«Пиро-Росс» получала предупреждение от Ростехнадзора

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На месте взрыв работают оперативные службы (архивное фото) Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В марте компания «Пиро-Росс» получила предостережение от Ростехнадзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). Это следует из документа, который был сформирован в результате проверки.

«Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявил предостережение компании „Пиро-Росс“ в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв», — передает РИА Новости информацию текста документа. На данный момент число пострадавших от взрыва достигло 38.

«Пиро-Росс» занимается производством фейерверков. Среди крупных поставщиков — Минобороны России. С апреля компания, которая арендовала взорвавшийся склад пиротехники, была признана банкротом.

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В марте компания «Пиро-Росс» получила предостережение от Ростехнадзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). Это следует из документа, который был сформирован в результате проверки. «Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявил предостережение компании „Пиро-Росс“ в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв», — передает РИА Новости информацию текста документа. На данный момент число пострадавших от взрыва достигло 38. «Пиро-Росс» занимается производством фейерверков. Среди крупных поставщиков — Минобороны России. С апреля компания, которая арендовала взорвавшийся склад пиротехники, была признана банкротом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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