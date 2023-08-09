«Пиро-Росс» получала предупреждение от Ростехнадзора

В марте компания «Пиро-Росс» получила предостережение от Ростехнадзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). Это следует из документа, который был сформирован в результате проверки.
«Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявил предостережение компании „Пиро-Росс“ в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв», — передает РИА Новости информацию текста документа. На данный момент число пострадавших от взрыва достигло 38.
«Пиро-Росс» занимается производством фейерверков. Среди крупных поставщиков — Минобороны России. С апреля компания, которая арендовала взорвавшийся склад пиротехники, была признана банкротом.
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