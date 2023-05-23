Politico: на Украине зарождается новая олигархия на фоне конфликта

23 мая 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

На Украине происходит зарождение новых элит, пишет Politico Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне конфликта на Украине появились случаи крупного вымогательства и грабежа, за счет чего обогащаются политически влиятельные игроки. Это приводит к появлению новой украинской олигархии. «Скоро на Украине появятся новые олигархи», — передает слова главного исполнительного директора компании «Смарт-холдинг» Юлии Кирьяновой издание Politico. Она добавила, что на фоне конфликта на Украине политически влиятельные игроки, игнорируя верховенство закона, обогащаются путем вымогательства, грабежа и ослабления коммерческих конкурентов. С целью корпоративного рейдерского захвата чиновниками на компании накладываются различные санкции по надуманным предлогам. «Смарт-холдинг», а также международная компания по ставкам на спорт Parimatch после начала украинского конфликта покинули российский рынок. Несмотря на это организации обвиняются в связях с Россией и налоговых нарушениях. Руководство компаний отрицают всяческие обвинения, заключили в материале издания. Ранее издание Politico также сообщало, что Запад может не предоставить Украине финансовую помощь из-за высокого уровня коррупции. Украинские олигархи могут воспользоваться этой помощью и извлечь огромную прибыль из средств, которые направляются на восстановление государства.

На фоне конфликта на Украине появились случаи крупного вымогательства и грабежа, за счет чего обогащаются политически влиятельные игроки. Это приводит к появлению новой украинской олигархии. «Скоро на Украине появятся новые олигархи», — передает слова главного исполнительного директора компании «Смарт-холдинг» Юлии Кирьяновой издание Politico. Она добавила, что на фоне конфликта на Украине политически влиятельные игроки, игнорируя верховенство закона, обогащаются путем вымогательства, грабежа и ослабления коммерческих конкурентов. С целью корпоративного рейдерского захвата чиновниками на компании накладываются различные санкции по надуманным предлогам. «Смарт-холдинг», а также международная компания по ставкам на спорт Parimatch после начала украинского конфликта покинули российский рынок. Несмотря на это организации обвиняются в связях с Россией и налоговых нарушениях. Руководство компаний отрицают всяческие обвинения, заключили в материале издания. Ранее издание Politico также сообщало, что Запад может не предоставить Украине финансовую помощь из-за высокого уровня коррупции. Украинские олигархи могут воспользоваться этой помощью и извлечь огромную прибыль из средств, которые направляются на восстановление государства.