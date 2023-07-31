Медведев назвал ошибки Киева, которые помогут России победить

Медведев: РФ победит в конфликте с Украиной из-за политики Киева
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о коррупции в правительстве Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Коррупция на Украине, «нежизнеспособная» формула мира, предложенная Киевом, а также отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Москвой помогут России достигнуть всех целей на СВО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что во главе Украины стоят коррупционеры. Он вспомнил о мирном плане, который предлагал Зеленский и полный отказ от переговоров с российской стороной. «Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. <…> До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

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Коррупция на Украине, «нежизнеспособная» формула мира, предложенная Киевом, а также отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Москвой помогут России достигнуть всех целей на СВО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Медведев подчеркнул, что во главе Украины стоят коррупционеры. Он вспомнил о мирном плане, который предлагал Зеленский и полный отказ от переговоров с российской стороной. «Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. <…> До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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