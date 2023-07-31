Медведев назвал ошибки Киева, которые помогут России победить

Медведев: РФ победит в конфликте с Украиной из-за политики Киева

31 июля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о коррупции в правительстве Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Коррупция на Украине, «нежизнеспособная» формула мира, предложенная Киевом, а также отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Москвой помогут России достигнуть всех целей на СВО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Медведев подчеркнул, что во главе Украины стоят коррупционеры. Он вспомнил о мирном плане, который предлагал Зеленский и полный отказ от переговоров с российской стороной. «Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. <…> До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Коррупция на Украине, «нежизнеспособная» формула мира, предложенная Киевом, а также отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Москвой помогут России достигнуть всех целей на СВО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Медведев подчеркнул, что во главе Украины стоят коррупционеры. Он вспомнил о мирном плане, который предлагал Зеленский и полный отказ от переговоров с российской стороной. «Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. <…> До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.