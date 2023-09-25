Украинские власти анонсировали «новый этап войны»

Украинский министр Федоров: скоро начнется новый этап войны

25 сентября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Михаил Федоров сообщил, что Украина планирует потратить более одного миллиарда долларов на производство дронов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Украины выделит более миллиарда долларов на создание «армии дронов». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, это решение приведет к новому этапу войны. «Правительство намерено создать современную „армию дронов“. Скоро начнется новый этап войны», — заявил Федоров в беседе с агентством Associated Press . Он отметил, что правительство планирует выделить больше одного миллиарда долларов на развитие своих возможностей борьбы с беспилотниками. Однако Федоров подчеркнул, что у российской армии больше преимуществ. По его словам, успех РФ заключается в постоянных итерациях и инновациях в зоне боевых действий. Ранее украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников сообщил, что у России преимущество в использовании дронов. Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался на большой ущерб от российских беспилотников «Ланцет», передает «Национальная служба новостей».

Правительство Украины выделит более миллиарда долларов на создание «армии дронов». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, это решение приведет к новому этапу войны. «Правительство намерено создать современную „армию дронов“. Скоро начнется новый этап войны», — заявил Федоров в беседе с агентством Associated Press. Он отметил, что правительство планирует выделить больше одного миллиарда долларов на развитие своих возможностей борьбы с беспилотниками. Однако Федоров подчеркнул, что у российской армии больше преимуществ. По его словам, успех РФ заключается в постоянных итерациях и инновациях в зоне боевых действий. Ранее украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников сообщил, что у России преимущество в использовании дронов. Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался на большой ущерб от российских беспилотников «Ланцет», передает «Национальная служба новостей».