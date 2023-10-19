Байден: США не хотят войны с Россией

Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы американская армия воевала с российской. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — сказал Байден в ходе обращения к нации.
При этом он отметил, что американцы готовы защищать союзников НАТО, если на кого-то из них РФ совершит нападение.
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