Байден: США не хотят войны с Россией

20 октября 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы американская армия воевала с российской. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — сказал Байден в ходе обращения к нации. При этом он отметил, что американцы готовы защищать союзников НАТО, если на кого-то из них РФ совершит нападение.

Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы американская армия воевала с российской. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — сказал Байден в ходе обращения к нации. При этом он отметил, что американцы готовы защищать союзников НАТО, если на кого-то из них РФ совершит нападение.