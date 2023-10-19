19 октября 2023

Байден: США не хотят войны с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы американская армия воевала с российской. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — сказал Байден в ходе обращения к нации.

При этом он отметил, что американцы готовы защищать союзников НАТО, если на кого-то из них РФ совершит нападение.

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Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы американская армия воевала с российской. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — сказал Байден в ходе обращения к нации. При этом он отметил, что американцы готовы защищать союзников НАТО, если на кого-то из них РФ совершит нападение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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