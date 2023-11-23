Из Челябинской области в Казахстан не выпустили 30 пермских синичек

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Экопарк Затюменский. Тюмень, зима, птицы, экопарк, синицы, экопарк затюменский
Синиц пытались вывезти из России без документов и сертификата Фото:

Из Челябинской области пресекли вывоз 30 пермских синичек в Республику Казахстан. У перевозчика не оказалось документов на птиц, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте Бугристое (Троицк, Челябинская область) пресечен вывоз 30 декоративных синичек из Перми в Казахстан. Житель Узбекистана пытался перевезти гаичек (вид синичек) без документов и ветсертификата», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Машину возвратили в Пермь для оформления необходимых документов. С перевозчиком провели разъяснительную беседу и привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка сельхоз животных без ветеринарных сопроводительных документов).

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Из Челябинской области пресекли вывоз 30 пермских синичек в Республику Казахстан. У перевозчика не оказалось документов на птиц, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте Бугристое (Троицк, Челябинская область) пресечен вывоз 30 декоративных синичек из Перми в Казахстан. Житель Узбекистана пытался перевезти гаичек (вид синичек) без документов и ветсертификата», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Машину возвратили в Пермь для оформления необходимых документов. С перевозчиком провели разъяснительную беседу и привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка сельхоз животных без ветеринарных сопроводительных документов).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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