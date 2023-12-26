Замглавы Росфинмониторинга отметил нежелание Европы принимать помощь от России

26 декабря 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Герман Негляд сообщил, что Запад не хочет сотрудничать с РФ Фото: Официальный сайт Европарламента Сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. Противозаконные действия совершались в отношении европейцев. Около 100 человек граждан Европы пострадали от рук мошенников. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, РФ неоднократно обращалась в финразведку западной страны, чтобы помочь вернуть активы потерпевшим, однако страна не желает сотрудничать. «Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны: „Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим“, — мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать», — заявил Негляд в беседе с РБК. Он отметил, что большое количество западных стран не отвечают на российские запросы. По его словам, жители европейских стран страдают от бездействия органов власти. Он подчеркнул, что поведение европейских ведомств демонстрирует не суверенность, а полную зависимость органов от политической повестки. Ранее сообщалось, что европейская разведка считает, что Россия может попытаться атаковать Европу следующей зимой. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует вмешиваться в дела Европы.

Сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. Противозаконные действия совершались в отношении европейцев. Около 100 человек граждан Европы пострадали от рук мошенников. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, РФ неоднократно обращалась в финразведку западной страны, чтобы помочь вернуть активы потерпевшим, однако страна не желает сотрудничать. «Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны: „Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим“, — мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать», — заявил Негляд в беседе с РБК. Он отметил, что большое количество западных стран не отвечают на российские запросы. По его словам, жители европейских стран страдают от бездействия органов власти. Он подчеркнул, что поведение европейских ведомств демонстрирует не суверенность, а полную зависимость органов от политической повестки. Ранее сообщалось, что европейская разведка считает, что Россия может попытаться атаковать Европу следующей зимой. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует вмешиваться в дела Европы.