МВД объявило в розыск столичного экс-депутата Брюханову

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова объявлена в розыск по статье уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается в базе МВД России. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата.
«Анастасия Брюханова. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе ведомства.
СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой в апреле 2023 года. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По данным следствия, она разместила соответствующее видео в YouTube.
Анастасия Брюханова была депутатом по московскому району Щукино. В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, но проиграла выборы.
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