27 декабря 2023

МВД объявило в розыск столичного экс-депутата Брюханову

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Полиция разыскивает Анастасию Брюханову Фото:

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова объявлена в розыск по статье уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается в базе МВД России. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата.

«Анастасия Брюханова. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе ведомства.

СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой в апреле 2023 года. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По данным следствия, она разместила соответствующее видео в YouTube.

Анастасия Брюханова была депутатом по московскому району Щукино. В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, но проиграла выборы.

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Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова объявлена в розыск по статье уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается в базе МВД России. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата. «Анастасия Брюханова. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе ведомства. СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой в апреле 2023 года. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По данным следствия, она разместила соответствующее видео в YouTube. Анастасия Брюханова была депутатом по московскому району Щукино. В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, но проиграла выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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