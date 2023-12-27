МВД объявило в розыск столичного экс-депутата Брюханову

28 декабря 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Полиция разыскивает Анастасию Брюханову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова объявлена в розыск по статье уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается в базе МВД России. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата. «Анастасия Брюханова. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе ведомства. СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой в апреле 2023 года. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По данным следствия, она разместила соответствующее видео в YouTube. Анастасия Брюханова была депутатом по московскому району Щукино. В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, но проиграла выборы.

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова объявлена в розыск по статье уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается в базе МВД России. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата. «Анастасия Брюханова. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе ведомства. СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой в апреле 2023 года. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По данным следствия, она разместила соответствующее видео в YouTube. Анастасия Брюханова была депутатом по московскому району Щукино. В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, но проиграла выборы.