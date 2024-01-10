В США предупредили Украину о «ночном кошмаре» в боях с ВС РФ

Newsweek: российские беспилотники «Куб» станут «ночным кошмаром» для ВСУ
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Новая версия дронов «Куб» обладает большой мощностью для достижения целей на Украине, сообщает Newsweek Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» станут проблемой для ВСУ. Об этом сообщили в Newsweek. Авторы статьи назвали дроны «ночным кошмаром» для украинской армии.

«Модернизация выглядит так, как если бы русские привязали кувалду к брюху дрона, а усиленная боеголовка превратила его в более грозный ночной кошмар для врага», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что обновленная версия может обеспечить мощный удар по целям на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить производство новейших образцов российского вооружения. Он отметил, что беспилотники «Ланцет» и «Куб» эффективно себя показали на поле боя. Также российские военные получили новейшие САУ «Коалиция-СВ», передает RT.

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Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» станут проблемой для ВСУ. Об этом сообщили в Newsweek. Авторы статьи назвали дроны «ночным кошмаром» для украинской армии. «Модернизация выглядит так, как если бы русские привязали кувалду к брюху дрона, а усиленная боеголовка превратила его в более грозный ночной кошмар для врага», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что обновленная версия может обеспечить мощный удар по целям на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить производство новейших образцов российского вооружения. Он отметил, что беспилотники «Ланцет» и «Куб» эффективно себя показали на поле боя. Также российские военные получили новейшие САУ «Коалиция-СВ», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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