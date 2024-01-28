В Британии подсчитали, сколько ВС РФ ликвидируют бойцов ВСУ в день

Эксперт Меркурис: российские военные ликвидируют 1 200 бойцов ВСУ в день

28 января 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Активная оборона ВС РФ принесла положительные результаты, заявил Александр Меркурис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активная оборона ВС РФ приводит к значительным потерям в рядах украинских вооруженных сил, которые составляют около 1 200 человек в день. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «ВСУ теряют примерно 1 200 человек в день», — передает слова Меркуриса радио Sputnik . Он добавил, что активная оборона российских военных принесла положительные результаты, позволив им улучшить свои позиции по всей линии соприкосновения с боевыми частями Украины. Меркурис также высказал мнение о том, что в феврале—марте Россия будет наращивать свой военный арсенал, увеличивая производство беспилотных аппаратов и ракет. Он отметил, что Украина, учитывая огромные потери в инфраструктуре, не сможет конкурировать с военно-промышленным потенциалом России даже при возможном восстановлении поддержки со стороны США. Украинская армия также терпит значительные потери под Артемовском (Бахмут) из-за проблем с коммуникацией между военнослужащими. Старший снайпер группировки войск Южного военного округа, известный как Киря, подтвердил эту информацию. Он привел конкретный пример, когда российская армия обнаружила группу украинцев, убив троих из них, но остальные смогли сбежать, не предупредив следующую группу об опасности.

Активная оборона ВС РФ приводит к значительным потерям в рядах украинских вооруженных сил, которые составляют около 1 200 человек в день. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «ВСУ теряют примерно 1 200 человек в день», — передает слова Меркуриса радио Sputnik. Он добавил, что активная оборона российских военных принесла положительные результаты, позволив им улучшить свои позиции по всей линии соприкосновения с боевыми частями Украины. Меркурис также высказал мнение о том, что в феврале—марте Россия будет наращивать свой военный арсенал, увеличивая производство беспилотных аппаратов и ракет. Он отметил, что Украина, учитывая огромные потери в инфраструктуре, не сможет конкурировать с военно-промышленным потенциалом России даже при возможном восстановлении поддержки со стороны США. Украинская армия также терпит значительные потери под Артемовском (Бахмут) из-за проблем с коммуникацией между военнослужащими. Старший снайпер группировки войск Южного военного округа, известный как Киря, подтвердил эту информацию. Он привел конкретный пример, когда российская армия обнаружила группу украинцев, убив троих из них, но остальные смогли сбежать, не предупредив следующую группу об опасности.