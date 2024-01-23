ВСУ несут большие потери, удерживая плацдарм вблизи села Крынки, пишет Financial Review Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ испытывают ослабление собственного потенциала у Крынок и несут значительные потери. Командование ищет новые стратегии, так как им становится все труднее удерживать занимаемые территории. Об этом пишет издание Financial Review.

«Захват подразделениями ВСУ днепровского плацдарма, расположенного вблизи села Крынки, все больше ослабевает. Украинские войска несут здесь большие потери», — говорится в материале издания. Там добавили, что после неудачного летнего контрнаступления Киев пересматривает свою стратегию, готовясь к третьему году конфликта.

Российской армии удалось создать преимущество над ВСУ в количестве военнослужащих. Украинские бойцы высказывают большие сомнения по поводу перспектив удержания днепровского плацдарма. Известно, что морская пехота ВСУ не смогла сохранить темп наступления и давно потеряла инициативу, заключили в материале.

Ранее сообщалось, что украинские морпехи будут отступать в Крынках, так как не могут удержать темп наступления российской армии. Разведчики ВСУ утверждают, что изначальная цель создания плацдарма для дальнейшего наступления вглубь территории становится все более нереализуемой.