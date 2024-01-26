Снайпер объяснил, почему ВСУ несут большие потери под Артемовском

Снайпер Киря: украинцы теряют бойцов под Артемовском из-за плохой коммуникации

ВСУ несут потери под Артемовском из-за плохой коммуникации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия несет большие потери под Артемовском из-за плохой коммуникации военнослужащих. Об этом заявил старший снайпер группировки войск Южного военного округа с позывным Киря.

«Это из-за плохой коммуникации у них», — рассказал снайпер ТАСС, говоря о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также привел пример, когда ВС РФ обнаружили группу украинцев, «отработали троих» из них, а остальные сбежали, не предупредив об этом следующую группу. По словам снайпера, такие ситуации на данном участке фронта происходят периодически.