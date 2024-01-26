Снайпер объяснил, почему ВСУ несут большие потери под Артемовском

Украинская армия несет большие потери под Артемовском из-за плохой коммуникации военнослужащих. Об этом заявил старший снайпер группировки войск Южного военного округа с позывным Киря.
«Это из-за плохой коммуникации у них», — рассказал снайпер ТАСС, говоря о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также привел пример, когда ВС РФ обнаружили группу украинцев, «отработали троих» из них, а остальные сбежали, не предупредив об этом следующую группу. По словам снайпера, такие ситуации на данном участке фронта происходят периодически.
Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ВСУ понесли большие потери техники и живой силы под Артемовском. Тогда украинцы пытались атаковать в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное. В январе 2024 года командир группы спецназа, который выполняет задачи под Артемовском, сообщил, что ВС РФ в ходе проведения наступательных действий заняли более выгодные позиции на данном направлении. Он подчеркнул, что сейчас проходит работа с саперами для проверки местности, передает
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