В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена в аварийном доме

06 февраля 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

В декабре 2023 года здание было признано аварийным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена в аварийном доме. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. «Сегодня по адресу ул. Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки», — пишет Логвиненко в telegram-канале. По его словам в декабре 2023 года здание было признано аварийным, в нем проживало три семьи. Сейчас от жильцов принимают заявления на выплату материальной помощи. Проводится ликвидация угрозы дальнейшего обрушения.

В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена в аварийном доме. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. «Сегодня по адресу ул. Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки», — пишет Логвиненко в telegram-канале. По его словам в декабре 2023 года здание было признано аварийным, в нем проживало три семьи. Сейчас от жильцов принимают заявления на выплату материальной помощи. Проводится ликвидация угрозы дальнейшего обрушения.