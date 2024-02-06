06 февраля 2024

В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
В декабре 2023 года здание было признано аварийным Фото:

В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена в аварийном доме. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Сегодня по адресу ул. Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки», — пишет Логвиненко в telegram-канале. По его словам в декабре 2023 года здание было признано аварийным, в нем проживало три семьи. Сейчас от жильцов принимают заявления на выплату материальной помощи. Проводится ликвидация угрозы дальнейшего обрушения.

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В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена в аварийном доме. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. «Сегодня по адресу ул. Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки», — пишет Логвиненко в telegram-канале. По его словам в декабре 2023 года здание было признано аварийным, в нем проживало три семьи. Сейчас от жильцов принимают заявления на выплату материальной помощи. Проводится ликвидация угрозы дальнейшего обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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