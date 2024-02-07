Австрия отказалась выдать Киеву экс-главу Нацбанка Украины

08 февраля 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Австрия ведет расследование в отношении экс-главы нацбанка Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Австрии суд отказал в экстрадиции на Украину экс-директора Нацбанка Кирилла Шевченко. Об этом сообщает газета Der Standard. «Власти Украины отправляли запрос на экстрадицию банкира, однако Австрия отклонила его. Но австрийская антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении экс-главы украинского Нацбанка», — передает Der Standard. По данным издания, Шевченко покинул Украину в сентябре 2022 года. Он подал ходатайство властям Австрии о предоставлении убежища. Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу Нацбанка, экс-председателя правления «Укргазбанка» Шевченко. Следствие считает, что он причастен к хищению 200 млн гривен (5,43 млн долларов) у «Укргазбанка», передает «Царьград».

В Австрии суд отказал в экстрадиции на Украину экс-директора Нацбанка Кирилла Шевченко. Об этом сообщает газета Der Standard. «Власти Украины отправляли запрос на экстрадицию банкира, однако Австрия отклонила его. Но австрийская антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении экс-главы украинского Нацбанка», — передает Der Standard. По данным издания, Шевченко покинул Украину в сентябре 2022 года. Он подал ходатайство властям Австрии о предоставлении убежища. Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу Нацбанка, экс-председателя правления «Укргазбанка» Шевченко. Следствие считает, что он причастен к хищению 200 млн гривен (5,43 млн долларов) у «Укргазбанка», передает «Царьград».