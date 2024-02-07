07 февраля 2024

Австрия отказалась выдать Киеву экс-главу Нацбанка Украины

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Захваченный ополчением ДНР Национальный банк Украины, национальный банк украины
Австрия ведет расследование в отношении экс-главы нацбанка Украины Фото:

В Австрии суд отказал в экстрадиции на Украину экс-директора Нацбанка Кирилла Шевченко. Об этом сообщает газета Der Standard.

«Власти Украины отправляли запрос на экстрадицию банкира, однако Австрия отклонила его. Но австрийская антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении экс-главы украинского Нацбанка», — передает Der Standard.

По данным издания, Шевченко покинул Украину в сентябре 2022 года. Он подал ходатайство властям Австрии о предоставлении убежища.

Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу Нацбанка, экс-председателя правления «Укргазбанка» Шевченко. Следствие считает, что он причастен к хищению 200 млн гривен (5,43 млн долларов) у «Укргазбанка», передает «Царьград».

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В Австрии суд отказал в экстрадиции на Украину экс-директора Нацбанка Кирилла Шевченко. Об этом сообщает газета Der Standard. «Власти Украины отправляли запрос на экстрадицию банкира, однако Австрия отклонила его. Но австрийская антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении экс-главы украинского Нацбанка», — передает Der Standard. По данным издания, Шевченко покинул Украину в сентябре 2022 года. Он подал ходатайство властям Австрии о предоставлении убежища. Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу Нацбанка, экс-председателя правления «Укргазбанка» Шевченко. Следствие считает, что он причастен к хищению 200 млн гривен (5,43 млн долларов) у «Укргазбанка», передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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