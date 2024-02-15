Курганскую массажистку застукали за «французским поцелуем» тюменцу

В Тюмени по обвинению в проституции оштрафовали массажистку из Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интимные услуги девушка оказывала в одном из массажных салонов Тюмени Фото:

В Тюмени оштрафовали массажистку из Кургана, которую признали виновной в занятии проституцией. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«22-летняя девушка из Кургана признана виновной в занятии проституцией и оштрафована на сумму в полторы тысячи рублей. Она оказывала интимные услуги в одном из массажных салонов Тюмени», — говорится в сообщении.

Проверку салона полиция начала после получения оперативной информации. Сообщается, что полицейские застали обвиняемую с поличным в процессе выполнения массажа по технике «Французский поцелуй». Во время суда девушка отрицала обвинения, хотя изначально признала свою вину. Суд принял возражения во внимание, однако на исход дела они не повлияли.

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В Тюмени оштрафовали массажистку из Кургана, которую признали виновной в занятии проституцией. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «22-летняя девушка из Кургана признана виновной в занятии проституцией и оштрафована на сумму в полторы тысячи рублей. Она оказывала интимные услуги в одном из массажных салонов Тюмени», — говорится в сообщении. Проверку салона полиция начала после получения оперативной информации. Сообщается, что полицейские застали обвиняемую с поличным в процессе выполнения массажа по технике «Французский поцелуй». Во время суда девушка отрицала обвинения, хотя изначально признала свою вину. Суд принял возражения во внимание, однако на исход дела они не повлияли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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