Курганскую массажистку застукали за «французским поцелуем» тюменцу

В Тюмени по обвинению в проституции оштрафовали массажистку из Кургана

15 февраля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Интимные услуги девушка оказывала в одном из массажных салонов Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени оштрафовали массажистку из Кургана, которую признали виновной в занятии проституцией. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «22-летняя девушка из Кургана признана виновной в занятии проституцией и оштрафована на сумму в полторы тысячи рублей. Она оказывала интимные услуги в одном из массажных салонов Тюмени», — говорится в сообщении. Проверку салона полиция начала после получения оперативной информации. Сообщается, что полицейские застали обвиняемую с поличным в процессе выполнения массажа по технике «Французский поцелуй». Во время суда девушка отрицала обвинения, хотя изначально признала свою вину. Суд принял возражения во внимание, однако на исход дела они не повлияли.

В Тюмени оштрафовали массажистку из Кургана, которую признали виновной в занятии проституцией. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «22-летняя девушка из Кургана признана виновной в занятии проституцией и оштрафована на сумму в полторы тысячи рублей. Она оказывала интимные услуги в одном из массажных салонов Тюмени», — говорится в сообщении. Проверку салона полиция начала после получения оперативной информации. Сообщается, что полицейские застали обвиняемую с поличным в процессе выполнения массажа по технике «Французский поцелуй». Во время суда девушка отрицала обвинения, хотя изначально признала свою вину. Суд принял возражения во внимание, однако на исход дела они не повлияли.