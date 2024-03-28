Шольц рассказал о последнем разговоре с Путиным

Шольц: в последний раз я разговаривал с Путиным в декабре 2022 года

28 марта 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Перед началом конфликта на Украине с Владимиром Путиным была длительная беседа, заявил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Последний телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. Об этом рассказал сам канцлер Германии. «Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022 года», — передает слова Шольца газета Markische Allgemeine Zeitung. Он добавил, что до этого момента они чаще общались друг с другом. Шольц также упомянул, что за несколько дней перед началом конфликта на Украине они провели длительные переговоры в Москве. Говоря о возможности мирных переговоров по Украине, Шольц отметил, что в настоящее время некоторые страны, включая Украину, обсуждают вопросы безопасности на уровне советников и рассматривают возможные пути достижения мирного процесса. Однако канцлер подчеркнул, что мир всегда возможен в любое время. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Олаф Шольц и Владимир Путин должны провести встречу для обсуждения ситуации на Украине. Мельник отметил, что не обязательно приглашать Путина в Германию или лететь самому в Москву, но стоит найти особый подход для установления диалога между Западом и Россией, как это делалось во время холодной войны, например, при встречах в Исландии. Шольц рассказывал, что в ходе онлайн-саммита G20 призвал Путина завершить конфликт на Украине, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последний телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. Об этом рассказал сам канцлер Германии. «Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022 года», — передает слова Шольца газета Markische Allgemeine Zeitung. Он добавил, что до этого момента они чаще общались друг с другом. Шольц также упомянул, что за несколько дней перед началом конфликта на Украине они провели длительные переговоры в Москве. Говоря о возможности мирных переговоров по Украине, Шольц отметил, что в настоящее время некоторые страны, включая Украину, обсуждают вопросы безопасности на уровне советников и рассматривают возможные пути достижения мирного процесса. Однако канцлер подчеркнул, что мир всегда возможен в любое время. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Олаф Шольц и Владимир Путин должны провести встречу для обсуждения ситуации на Украине. Мельник отметил, что не обязательно приглашать Путина в Германию или лететь самому в Москву, но стоит найти особый подход для установления диалога между Западом и Россией, как это делалось во время холодной войны, например, при встречах в Исландии. Шольц рассказывал, что в ходе онлайн-саммита G20 призвал Путина завершить конфликт на Украине, передает «Национальная служба новостей».