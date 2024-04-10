В Госдуме увидели в критике российской игры «Смута» заказ Запада

Депутат Горелкин: критика российской игры «Смута» идет по инициативе Запада

10 апреля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

В критике «Смуты» прослеживается след Запада, заявили в Госдуме Фото: Роман Наумов © URA.RU Неконструктивная критика в сторону российской игры «Смута» может быть организованной информационной атакой со стороны Запада, которая направлена на дискредитацию новой государственной политики в области геймдева. Об этом заявил зампред комитета ГД по информполитике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. «Очевидно, что нашим информационным противникам не нравятся как нарративы, которые заложены в „Смуту“, так и активность государства по выстраиванию взаимоотношений с разработчиками игр. <> Задача хейтеров заключается в том, чтобы конструктивная критика потонула в потоке беспощадного негатива», — сообщил Горелкин у себя в Telegram. Он заявил, что факт появления видеоигры, связанной с историей России, воспринимается Западом как вызов, так как там привыкли к полному контролю над индустрией и к возможности насытить игры пропагандой. Статья по теме Замминистра и популярный блогер сыграли в «Смуту» Также Горелкин заявил, что среди отзывов к «Смуте» можно отметить и те, которые написаны людьми, желающими помочь сделать эту игру лучше. Так что не все те, кто критикует игру, работают на Запад «по пропагандистским темникам за бочку варенья», заключил депутат. Он также обратил внимание, что разработчики игры за неделю после выхода выпустили уже два патча, которые исправляют самые серьезные недочеты. Горелкин отметил исследование одного из подписчиков, в котором заявлен анализ материалов различных медиа об игре и комментарии к ним. Подписчик сообщил, что построена управляемая информационная кампания по дискредитации новой государственной политики в области геймдева. В ней задействованы СМИ-иноагенты, зарубежные информационные ресурсы, анонимные аккаунты и блогеры, которые уехали из РФ. Российская приключенческая компьютерная игра «Смута» вышла 4 апреля. Презентация прошла в этот же день в Нижнем Новгороде, релиз сопровождался историческим фестивалем, передает RT. В «Смуту» на закрытой презентации сыграли замминистр просвещения Александр Бугаев и техноблогер Стас «Ай как просто» (Станислав Васильев, более 300 тысяч подписчиков в VK и Telegram). Игра основана на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованном Михаилом Загоскиным в 1829 году. Действие видеоигры происходит в 1612 году, в период Смутного времени. Главным героем игры является боярин Юрий Милославский, принимающий личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, в Битве за Москву и других исторических событиях той эпохи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неконструктивная критика в сторону российской игры «Смута» может быть организованной информационной атакой со стороны Запада, которая направлена на дискредитацию новой государственной политики в области геймдева. Об этом заявил зампред комитета ГД по информполитике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. «Очевидно, что нашим информационным противникам не нравятся как нарративы, которые заложены в „Смуту“, так и активность государства по выстраиванию взаимоотношений с разработчиками игр. <> Задача хейтеров заключается в том, чтобы конструктивная критика потонула в потоке беспощадного негатива», — сообщил Горелкин у себя в Telegram. Он заявил, что факт появления видеоигры, связанной с историей России, воспринимается Западом как вызов, так как там привыкли к полному контролю над индустрией и к возможности насытить игры пропагандой. Также Горелкин заявил, что среди отзывов к «Смуте» можно отметить и те, которые написаны людьми, желающими помочь сделать эту игру лучше. Так что не все те, кто критикует игру, работают на Запад «по пропагандистским темникам за бочку варенья», заключил депутат. Он также обратил внимание, что разработчики игры за неделю после выхода выпустили уже два патча, которые исправляют самые серьезные недочеты. Горелкин отметил исследование одного из подписчиков, в котором заявлен анализ материалов различных медиа об игре и комментарии к ним. Подписчик сообщил, что построена управляемая информационная кампания по дискредитации новой государственной политики в области геймдева. В ней задействованы СМИ-иноагенты, зарубежные информационные ресурсы, анонимные аккаунты и блогеры, которые уехали из РФ. Российская приключенческая компьютерная игра «Смута» вышла 4 апреля. Презентация прошла в этот же день в Нижнем Новгороде, релиз сопровождался историческим фестивалем, передает RT. В «Смуту» на закрытой презентации сыграли замминистр просвещения Александр Бугаев и техноблогер Стас «Ай как просто» (Станислав Васильев, более 300 тысяч подписчиков в VK и Telegram). Игра основана на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованном Михаилом Загоскиным в 1829 году. Действие видеоигры происходит в 1612 году, в период Смутного времени. Главным героем игры является боярин Юрий Милославский, принимающий личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, в Битве за Москву и других исторических событиях той эпохи.