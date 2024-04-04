04 апреля 2024

Замминистра и популярный блогер сыграли в «Смуту»

Фоторепортаж URA.RU с презентации игры стоимостью в полмиллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород. , Смута 1612
Презентация прошла в Нижнем Новгороде, где разворачивались основные события смутного времени Фото:

Игра «Смута» о событиях 1612 года в России стартовала на платформе VK Play. Оценить графику и геймплей, на разработку которых создатели получили почти 500 млн рублей, игроманы и любители истории смогли 4 апреля. Часть из них, включая замминистра просвещения Александра Бугаева и техноблогера Стаса «Ай как просто» (Станислав Васильев, более 300 тысяч подписчиков в VK и Telegram), сыграли на закрытой презентации в Нижнем Новгороде и дали игре свои оценки. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.

Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород.
Традицией города считается возложение цветов к могиле героя ополченского полка Кузьмы Минина, находящейся в стенах Михайло-Архангельского собора. В то время он получил особый чин за свою доблесть и преданность стране «выборный всей земли человек»
Фото:
Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород.
Территория Нижегородского кремля окунулась в атмосферу игры «Смута». На улицах появились скоморохи, гусляры, стрельцы и бояре
Фото:
Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород.
Организаторы постарались объединить в мероприятия историческую составляющую и запросы современности
Фото:
Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород.
Торжественную часть организаторы наполнили реконструкцией. На сцене развернулись события далекого 1612 года
Фото:
Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород.
Блогер Стас «Ай, Как Просто!» посетил презентацию. Он отметил, что это «хороший заход» для российского рынка, но «игра все же сыровата»
Фото:
Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород.
Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев оценил качество игры
Фото:
Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород.
Геймеры заняли свои позиции. Каждый из них хотел пройти как можно больше. Однако игра рассчитана на 40 часов, поэтому всем удалось лишь познакомиться с отечественным гейм-продуктом
Фото:
Презентация игры Смута 1612. Нижний Новгород.
Завершилась презентация концертом группы Radio Tapok, которая записала саундтрек к проекту
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Игра «Смута» о событиях 1612 года в России стартовала на платформе VK Play. Оценить графику и геймплей, на разработку которых создатели получили почти 500 млн рублей, игроманы и любители истории смогли 4 апреля. Часть из них, включая замминистра просвещения Александра Бугаева и техноблогера Стаса «Ай как просто» (Станислав Васильев, более 300 тысяч подписчиков в VK и Telegram), сыграли на закрытой презентации в Нижнем Новгороде и дали игре свои оценки. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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