Замминистра и популярный блогер сыграли в «Смуту»

Фоторепортаж URA.RU с презентации игры стоимостью в полмиллиарда

05 апреля 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Презентация прошла в Нижнем Новгороде, где разворачивались основные события смутного времени Фото: Роман Наумов © URA.RU Игра «Смута» о событиях 1612 года в России стартовала на платформе VK Play. Оценить графику и геймплей, на разработку которых создатели получили почти 500 млн рублей, игроманы и любители истории смогли 4 апреля. Часть из них, включая замминистра просвещения Александра Бугаева и техноблогера Стаса «Ай как просто» (Станислав Васильев, более 300 тысяч подписчиков в VK и Telegram), сыграли на закрытой презентации в Нижнем Новгороде и дали игре свои оценки. Как это было — в фоторепортаже URA.RU. Традицией города считается возложение цветов к могиле героя ополченского полка Кузьмы Минина, находящейся в стенах Михайло-Архангельского собора. В то время он получил особый чин за свою доблесть и преданность стране «выборный всей земли человек» Фото: Роман Наумов © URA.RU Территория Нижегородского кремля окунулась в атмосферу игры «Смута». На улицах появились скоморохи, гусляры, стрельцы и бояре Фото: Роман Наумов © URA.RU Организаторы постарались объединить в мероприятия историческую составляющую и запросы современности Фото: Роман Наумов © URA.RU Торжественную часть организаторы наполнили реконструкцией. На сцене развернулись события далекого 1612 года Фото: Роман Наумов © URA.RU Блогер Стас «Ай, Как Просто!» посетил презентацию. Он отметил, что это «хороший заход» для российского рынка, но «игра все же сыровата» Фото: Роман Наумов © URA.RU Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев оценил качество игры Фото: Роман Наумов © URA.RU Геймеры заняли свои позиции. Каждый из них хотел пройти как можно больше. Однако игра рассчитана на 40 часов, поэтому всем удалось лишь познакомиться с отечественным гейм-продуктом Фото: Роман Наумов © URA.RU Завершилась презентация концертом группы Radio Tapok, которая записала саундтрек к проекту Фото: Роман Наумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игра «Смута» о событиях 1612 года в России стартовала на платформе VK Play. Оценить графику и геймплей, на разработку которых создатели получили почти 500 млн рублей, игроманы и любители истории смогли 4 апреля. Часть из них, включая замминистра просвещения Александра Бугаева и техноблогера Стаса «Ай как просто» (Станислав Васильев, более 300 тысяч подписчиков в VK и Telegram), сыграли на закрытой презентации в Нижнем Новгороде и дали игре свои оценки. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.