Замминистра и популярный блогер сыграли в «Смуту»

Презентация прошла в Нижнем Новгороде, где разворачивались основные события смутного времени
Игра «Смута» о событиях 1612 года в России стартовала на платформе VK Play. Оценить графику и геймплей, на разработку которых создатели получили почти 500 млн рублей, игроманы и любители истории смогли 4 апреля. Часть из них, включая замминистра просвещения Александра Бугаева и техноблогера Стаса «Ай как просто» (Станислав Васильев, более 300 тысяч подписчиков в VK и Telegram), сыграли на закрытой презентации в Нижнем Новгороде и дали игре свои оценки. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.
Традицией города считается возложение цветов к могиле героя ополченского полка Кузьмы Минина, находящейся в стенах Михайло-Архангельского собора. В то время он получил особый чин за свою доблесть и преданность стране «выборный всей земли человек»
Территория Нижегородского кремля окунулась в атмосферу игры «Смута». На улицах появились скоморохи, гусляры, стрельцы и бояре
Организаторы постарались объединить в мероприятия историческую составляющую и запросы современности
Торжественную часть организаторы наполнили реконструкцией. На сцене развернулись события далекого 1612 года
Блогер Стас «Ай, Как Просто!» посетил презентацию. Он отметил, что это «хороший заход» для российского рынка, но «игра все же сыровата»
Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев оценил качество игры
Геймеры заняли свои позиции. Каждый из них хотел пройти как можно больше. Однако игра рассчитана на 40 часов, поэтому всем удалось лишь познакомиться с отечественным гейм-продуктом
Завершилась презентация концертом группы Radio Tapok, которая записала саундтрек к проекту
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