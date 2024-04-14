Израиль отложил важную военную операцию из-за атаки Ирана

14 апреля 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Израиль перенес наступление на Рафах из-за Ирана, заявил Биньямин Нетаньяху Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и члены правительства решили отложить наступление на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа после ночной атаки Ирана. Об этом сообщает портал Kan. «Нетаньяху отложил военную акцию в Рафахе. Решение было принято в последние дни. Израиль продолжает готовиться к действиям. Точные масштабы планируемой израильской атаки на юге сектора Газа пока неизвестны», — пишет Kan. Согласно последним данным, пока не ясны масштабы и время возможной израильской операции на юге сектора Газа. Ожидается, что дискуссии между Израилем и США относительно действий в этом районе будут продолжены. Ранее Вашингтон выражал опасения, что наступление может угрожать жизням многих палестинцев, которые ищут убежище в Рафахе из более северных частей эксклава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и члены правительства решили отложить наступление на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа после ночной атаки Ирана. Об этом сообщает портал Kan. «Нетаньяху отложил военную акцию в Рафахе. Решение было принято в последние дни. Израиль продолжает готовиться к действиям. Точные масштабы планируемой израильской атаки на юге сектора Газа пока неизвестны», — пишет Kan. Согласно последним данным, пока не ясны масштабы и время возможной израильской операции на юге сектора Газа. Ожидается, что дискуссии между Израилем и США относительно действий в этом районе будут продолжены. Ранее Вашингтон выражал опасения, что наступление может угрожать жизням многих палестинцев, которые ищут убежище в Рафахе из более северных частей эксклава.