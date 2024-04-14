14 апреля 2024

Израиль отложил важную военную операцию из-за атаки Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Биньямин Нетаньяху. stock, нетаньяху биньямин,  stock
Израиль перенес наступление на Рафах из-за Ирана, заявил Биньямин Нетаньяху Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и члены правительства решили отложить наступление на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа после ночной атаки Ирана. Об этом сообщает портал Kan.

«Нетаньяху отложил военную акцию в Рафахе. Решение было принято в последние дни. Израиль продолжает готовиться к действиям. Точные масштабы планируемой израильской атаки на юге сектора Газа пока неизвестны», — пишет Kan.

Согласно последним данным, пока не ясны масштабы и время возможной израильской операции на юге сектора Газа. Ожидается, что дискуссии между Израилем и США относительно действий в этом районе будут продолжены. Ранее Вашингтон выражал опасения, что наступление может угрожать жизням многих палестинцев, которые ищут убежище в Рафахе из более северных частей эксклава.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и члены правительства решили отложить наступление на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа после ночной атаки Ирана. Об этом сообщает портал Kan. «Нетаньяху отложил военную акцию в Рафахе. Решение было принято в последние дни. Израиль продолжает готовиться к действиям. Точные масштабы планируемой израильской атаки на юге сектора Газа пока неизвестны», — пишет Kan. Согласно последним данным, пока не ясны масштабы и время возможной израильской операции на юге сектора Газа. Ожидается, что дискуссии между Израилем и США относительно действий в этом районе будут продолжены. Ранее Вашингтон выражал опасения, что наступление может угрожать жизням многих палестинцев, которые ищут убежище в Рафахе из более северных частей эксклава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...