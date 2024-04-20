NYT оценил, как недорогие дроны РФ уничтожают элитную технику Запада на Украине

Беспилотниками уничтожить танки легче, чем предполагалось первоначально Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дорогие танки Запада оказались уязвимы перед более дешевыми российскими дронами. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли минимум 30 Leopard и пять Abrams, пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

«Беспилотные летательные объекты стоимостью около 500 долларов „ничтожная инвестиция для уничтожения Abrams стоимостью 10 миллионов долларов“. С начала спецоперации уничтожено не менее 140 танков, переданных Украине Западом», — пишет издание.

Журналисты отмечают, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять из 31 танка M1 Abrams американского производства, которые Пентагон отправил на Украину прошлой осенью. Немецкие танки Leopard также подвергались нападениям на Украине, было уничтожено по меньшей мере 30 танков.

Хотя Abrams считается одним из самых мощных танков в мире, взрывоопасными беспилотниками их уничтожить легче, чем первоначально предполагали некоторые эксперты и официальные лица. «Еще один способ, которым конфликт на Украине меняет саму природу современных боевых действий», — прокомментировал изданию военный аналитик Гудзоновского института в Вашингтоне Джан Касапоглу.

Тем не менее Украина держит самую совершенную боевую технику, в частности американские танки Abrams, в тылу, чтобы нанести контрудар в случае наступления российских солдат. Об этом URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Когда Россия начнет наступление на каком-то из участков, то ВСУ покажут, что у них есть в запасе, дал прогноз эксперт.